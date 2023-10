Αεροπλάνο βγήκε εκτός διαδρόμου κατά τη διάρκεια αναγκαστικής προσγείωσης – Τρομακτικά βίντεο

Παραλίγο τραγωδία στις ΗΠΑ, με ένα φορτηγό αεροπλάνο της FedEx να πραγματοποιεί αναγκαστική προσγείωση σε αεροδρόμιο του Τενεσί, έχοντας βλάβη στο σύστημα προσγείωσης.

Οι πιλότοι του αεροπλάνου κατάλαβαν το πρόβλημα ενώ βρίσκονταν στον αέρα και αναγκάστηκαν να γυρίζουν στο μητροπολιτικό αεροδρόμιο της Τσατανούγκα. Αφού έκανε πολλούς κύκλους γύρω από τον διάδρομο προσγείωσης -πιθανότατα για να κάψει όσο περισσότερα καύσιμα-, το αεροπλάνο έκανε την τελική του προσέγγιση.

Αυτόπτες μάρτυρες βιντεοσκόπησαν την αναγκαστική προσγείωση του Boeing 757 της FedEx. Στα πλάνα που καταγράφηκαν και κάνουν τον γύρω του διαδικτύου φαίνεται το αεροσκάφος να γλιστράει στον αεροδιάδρομο και τελικά να βγαίνει εκτός διαδρόμου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της προσγείωσης βγαίνουν καπνοί από τους κινητήρες του αεροπλάνου και σπινθήρες από το εκτεθειμένο κύτος του.

Ευτυχώς, δεν σημειώθηκε πυρκαγιά ή έκρηξη και το τριμελές πλήρωμα του σκάφους δεν τραυματίστηκε.

Δείτε βίντεο από την αναγκαστική προσγείωση του αεροπλάνο της FedEx:

Η εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Τσαττανούγκα του Τενεσί, Lindsey Rogers, σε δήλωσή της την Πέμπτη τόνισε ότι «Το αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση, βγαίνοντα εκτός διαδρόμου. Ακινητοποιήθηκε μεταξύ του διαδρόμου προσγείωσης και της “Jubilee Drive” στην περιοχή ασφαλείας».

Σε ανακοίνωσή της στα social media, η Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Τσαττανούγκα πρόσθεσε ότι «δεν υπήρξε πυρκαγιά, μόνο καπνός από τους κινητήρες. Και οι τρεις άνθρωποι που βρίσκονταν στο αεροσκάφος διασώθηκαν και δεν φέρουν τραυματισμούς».

There was no fire, only smoke from the engines. Great work by the pilot and airport personnel, as well as all responding agencies for their coordinated efforts.

