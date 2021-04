Μια Γιαπωνέζα συνελήφθη την Τετάρτη επειδή φέρεται να σκότωσε τον εκατομμυριούχο σύζυγό της, ο οποίος είχε μάλιστα γράψει ένα βιβλίο που συνέκρινε τον εαυτό του με τον... Δον Ζουάν.

Η Saki Sudo, 25 ετών, κατηγορείται για τη δηλητηρίαση του 77χρονου, Kosuke Nozaki το 2018, τρεις μήνες μετά το γάμο τους, σύμφωνα με τους Japan Times. Σύμφωνα με το άρθρο, η Sudo έκανε ένεση στον μεγιστάνα του real estate με δηλητήριο.

Το ζευγάρι απόλαυσε ένα δείπνο, το τελευταίο του 77χρονου πριν από τον θάνατό του. Η αστυνομία ανέφερε ότι βρέθηκε στον οργανισμό του θανατηφόρο διεγερτικό, το οποίο είχε αγοραστεί από το διαδίκτυο.

Ο ύποπτος θάνατος του είχε προσελκύσει την προσοχή για χρόνια, καθώς είχε γίνει διάσημος από το βιβλίο του, το οποίο δημοσιεύθηκε το 2016 με τίτλο "Don Juan of Kishu: The Man Who Gave 3 Billion YEN to 4.000 Beautiful Women", δηλαδή στα ελληνικά "Ο Δον Ζουάν του Κίσου, ο άνδρας που έδωσε 3 δισ. Γεν σε 4.000 όμορφες γυναίκες".