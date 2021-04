Η δεύτερη σεζόν του "The Mandalorian" ήταν ότι ζητούσαν εδώ και χρόνια οι fan του Star Wars, καθώς είχε ατελείωτη δράση, δεκάδες ανατροπές και επιστροφές από αγαπημένους χαρακτήρες του franchise.

Ένας από τους χαρακτήρες που επέστρεψε καλύτερος από ποτέ είναι ο Boba Fett. Μάλιστα στα τελευταία λεπτά της 2ης σεζόν του Mandalorian, αποκαλύφθηκε ότι ο αγαπημένος κυνηγός επικηρυγμένων θα αποκτήσει τη δική του σειρά στο Disney+ με ονομασία "The Book of Boba Fett".

Τις τελευταίες ημέρες έχουν αρχίσει να βλέπουν το φως της δημοσιότητας οι πρώτες πληροφορίες για τη νέα σειρά Star Wars. Σύμφωνα με το Cinelinx.com, ο πρωταγωνιστής του "The Mandalorian", Din Djarin, τον οποίο ενσαρκώνει ο Pedro Pascal, αναμένεται να εμφανιστεί στη σειρά του Boba Fett, και θα αποτελέσει το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους δύο χαρακτήρες.

Η σειρά "The Book of Boba Fett" αναμένεται να προβληθεί αποκλειστικά στο Disney+ τον Δεκέμβριο του 2021, ενώ η 3η σεζόν του The Mandalorian αναμένεται μέσα στο 2022.