Ενθουσιασμένοι είναι οι θαυμαστές της Billie Ellish, καθώς "ανακάλυψαν" πως η μητέρα της δημοφιλούς τραγουδίστριας έχει εμφανιστεί σε επεισόδιο της δημοφιλέστερης σειράς όλων των εποχών, στα Φιλαράκια.

Η μητέρα της Billie Ellish, Maggie Baird, συμμετέχει στην 6η σεζόν της σειράς στο επεισόδιο με τον τίτλο “The One Where Joey Loses His Insurance”, το οποίο προβλήθηκε το μακρινό 1999. Ο χαρακτήρας της δεν είχε όνομα, όμως έχει σημαντικό ρόλο στην πλοκή. Η Maggie Baird ως υπεύθυνη για το κάστινγκ ηθοποιών για μία τηλεοπτική διαφήμιση, απέρριψε τον Joey (Matt LeBlanc).

Η μητέρα της Billie Ellish έχει εμφανιστεί σε πολλές ακόμα παραγωγές όπως τα "Walker Texas Ranger", "X Files", "Curb Your Enthusiasm", "The West Wing", "Charmed". Μάλιστα και ο πατέρας της διάσημης τραγουδίστριας, Patrick O’Connell, έχει εμφανιστεί σε σημαντικές παραγωγές, όπως τα "The West Wing", "Supergirl" και "Iron Man".