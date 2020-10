Την επέτειο της ναυμαχίας του Ναυαρίνου τίμησε το ρωσικό ΥΠΕΞ, ανεβάζοντας στους λογαριασμούς όλων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη ένα βίντεο το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται στη βύθιση του οθωμανικού στόλου από τους Ρώσους, τους Βρετανούς και τους Γάλλους στις 20 Οκτωβρίου 1827. Ένα βίντεο που σίγουρα δεν είδε με καθόλου καλό μάτι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Εκτός από τον συμβολισμό της κίνησης αυτής από πλευράς της Ρωσίας για την ιστορική επέτειο, πολλοί την ερμηνεύουν και ως ένα ηχηρό μήνυμα προς την Τουρκία, η οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα κλιμακώνει την ένταση και τις προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα, το βίντεο από έρχεται και λίγες ημέρες μετά την τοποθέτηση της πρεσβείας της Ρωσίας στην Αθήνα για το κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας στα 12 ναυτικά μίλια.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται από το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ότι "πριν από 193 χρόνια Ρωσία, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία πολέμησαν εναντίον του τουρκο-αιγυπτιακού στόλου στον κόλπο του Ναυαρίνο. Η νίκη κατά των Οθωμανών, ήταν το έναυσμα για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την ανεξαρτησία της Ελλάδας». Μεταξύ άλλων τονίζεται ότι "ο τουρκοαιγυπτιακός στόλος καταστράφηκε εντελώς. Είναι σημαντικό, ότι η ρωσική μοίρα εξαπέλυσε κύριο χτύπημα κατά του εχθρού και κατέστρεψε τα περισσότερα από τα πλοία του".

⚔⛵ 193 years ago, the combined squadron of Russia, Great Britain and France defeated the Turkish-Egyptian fleet in the Bay of Navarino. The triumph of the allied fleet became one of the prerequisites for Greece's independence.

