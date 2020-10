Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ ξέσπασε κατά της πρώην «καλύτερης φίλης» της, Στέφανι Γουίνστον Γουόλκοφ, αποκαλώντας την «ανέντιμη οπορτουνίστρια» που «προσκολλήθηκε σε εκείνην για τη φήμη».

Η Μελάνια αν και δεν κάνει συχνά σχολιασμούς τέτοιου είδους, προσπάθησε να δυσφημίσει το βιβλίο με τα απομνημονεύματα της πρώην φίλης και βοηθού της, με τίτλο «Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady». Στο βιβλίο η συγγραφέας περιγράφει την εμπειρία της ως ανώτερη σύμβουλος της Τραμπ και "ζωγράφισε" ένα καθόλου κολακευτικό πορτρέτο για το πρώην μοντέλο που γεννήθηκε στη Σλοβενία.

Σε ένα δοκίμιο που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Λευκού Οίκου την Πέμπτη το πρωί, η κυρία Τραμπ επέκρινε τα μέσα ενημέρωσης για την κάλυψη των «ισχυρισμών» από το βιβλίο της Γουίνστον Γουόλκοφ και δημοσίευση μυστικών ηχογραφήσεων των τηλεφωνικών τους κλήσεων. «Μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία κάλυψαν με ανυπομονησία τους αηδιαστικούς ισχυρισμούς που έκανε μία πρώην βοηθός που συμβούλευε το γραφείο μου. Ένα άτομο που είπε ότι «αυτή με έφτιαξε», παρόλο που με γνώριζε ελάχιστα, και κάποια που προσκολλήθηκε σε εμένα αφού ο σύζυγός μου κέρδισε την Προεδρία» τόνισε η Μελάνια.

«Αυτή είναι μια γυναίκα που ηχογράφησε κρυφά τις τηλεφωνικές μας κλήσεις, δημοσιεύοντας αποσπάσματα δικά μου, που είχαν βγει εκτός περιεχομένου, και έγραψε ένα βιβλίο καθαρού κουτσομπολιού προσπαθώντας να παραμορφώσει τον χαρακτήρα μου», πρόσθεσε. Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε την Τρίτη ότι μήνυσε την πρώην φίλη της Πρώτης Κυρίας, καθώς η Ουίνστον Γουόλκοφ παραβίασε συμφωνία εχεμύθειας και θα χρειαστεί να παραδώσει όλα τα κέρδη του βιβλίου της σε ένα κυβερνητικό fund.