TURNHOS N/W : 0982/20

MEDITERRANEAN SEA

1. NAVY ROCKET TEST FIRINGS, ON 18 AUG 20 FROM 0600Z TO 1500ZWILL TAKE PLACE IN AREA BOUNDED BY THE FOLLOWING COORDINATES:

35 37.00 N - 030 00.00 E

35 37.00 N - 030 31.00 E

35 16.00 N - 030 31.00 E

35 16.00 N - 030 00.00 E

THIS AREA IS VERY DANGEROUS TO NAVIGATION.

2. CANCEL THIS MESSAGE 181600Z AUG 20.