Η σεναριογράφος της επιτυχημένης σειράς, This Is Us, Jas Waters πέθανε σε ηλικία 39 ετών. Η δυσάρεστη είδηση επιβεβαιώθηκε από την ομάδα σεναριογράφων του This Is Us με ανάρτηση στο Twitter.

"Όλοι οι συντελεστές της οικογένειας του #ThisIsUs είμαστε συντετριμμένοι για την απώλεια της Jas Waters passing. Στις στιγμές που μοιραστήκαμε η Jas άφησε το σημάδι της σε όλους μας και σε όλη τη σειρά. Ήταν μια καταπληκτική αφηγήτρια ιστοριών και μια δύναμη της φύσης. Στέλνουμε τα συλλυπητήριά μας στα αγαπημένα της πρόσωπα" αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο δημιουργός της σειράς, Dan Fogelman, έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter, "αυτά τα νέα μου έκοψαν την αναπνοή. Η Jas ήταν εξαιρετική και είχε τόσες πολλές ιστορίες να πει ακόμη. Άφησε το σημάδι της στη σειρά και η καρδιά μου πονάει για τα αγαπημένα της πρόσωπα".