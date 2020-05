Ο Fred Willard, ένας από τους πιο αγαπημένους κωμικούς ηθοποιούς πέθανε σε ηλικία 86 ετών. Ο Willard πρωταγωνίστησε σε επιτυχημένες ταινίες όπως η “This is Spinal Tap” και η “Best in Show”, ενώ από τις τελευταίες του δουλειές ήταν η σειρά "Modern Family". Η καριέρα του διήρκεσε πάνω από 50 χρόνια. Πέθανε από φυσικά αίτια, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά του. "Ο πατέρας μου έφυγε από τη ζωή ήρεμος, χθες το βράδυ στην φανταστική ηλικία των 86 ετών" αναφέρει η κόρη του, Hope Mulbarger. “Δεν σταμάτησε να κινείται, να εργάζεται και να μας κάνει χαρούμενους μέχρι την τελευταία στιγμή" προσθέτει. Ο Willard είχε τρεις υποψηφιότητες για Emmy για τον ρόλο του στην τηλεοπτική σειρά “Everybody Loves Raymond”. Συμμετείχε επίσης στις σειρές “Roseanne”, “Mad about You”. Η συμμετοχή του στη σειρά “Modern Family” ως ο πατέρας του Φιλ, του χάρισε άλλη μια υποψηφιότητα για Emmy.

Οι συμπρωταγωνιστές του στη σειρά "Modern Family" τον αποχαιρέτησαν με θλίψη “Αναπαύσου γλυκέ μας @Fred_Willard. Θα είσαι για πάντα ένας αυθεντικός και ήταν τιμή που βρέθηκες στις ζωές μας. Κανείς δεν θα μπορέσει να σε αντικαταστήσει" έγραψε ο Jesse Tyler Ferguson.