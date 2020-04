Σαρλίζ Θέρον: Δωρεά ενός εκατ. δολαρίων για τους πληγέντες από τον κορονοϊό

Καθώς τα περιστατικά ενδοοικογενειακής κακοποίησης αυξάνονται παγκοσμίως την περίοδο της κρίσης του κορονοϊού, η Σαρλίζ Θέρον αξιοποιεί την επιρροή της για να βοηθήσει.

Η βραβευμένη ηθοποιός ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει ένα εκατομμύριο δολάρια σε δράσεις ενίσχυσης όσων πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού, με το ποσό των 500.000 δολαρίων να διοχετεύεται σε καμπάνια για την καταπολέμηση της βίας που βασίζεται στο φύλο.

Μέσω Instagram, Σαρλίζ Θέρον κοινοποίησε λεπτομέρειες της εκστρατείας «Together For Her» που υλοποιείται σε συνεργασία με την οργάνωση που έχει ιδρύσει, «The Charlize Theron Africa Outreach Project».

«Κατά τη διάρκεια αυτής της πρωτοφανούς παγκόσμιας κρίσης, μας λένε να καταφύγουμε στην ασφάλεια των σπιτιών μας - αλλά τι γίνεται αν τα σπίτια μας δεν είναι ασφαλή;» διερωτήθηκε η Νοτιοαφρικανή ηθοποιός και σκηνοθέτης. «Για εκατομμύρια γυναίκες και παιδιά σε όλο τον κόσμο που βρίσκουν καταφύγιο με τον θύτη τους, το σπίτι μπορεί να είναι επικίνδυνο. Γι αυτό σε υποστήριξη του παγκόσμιου αγώνα ενάντια στην ενδοοικογενειακή βία κατά τη διάρκεια της κρίσης # covid19, η @ctaop και εγώ ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την CARE και το Entertainment Industry Foundation στην καμπάνια #TogetherForHer» ανέφερε.

H καμπάνια «Together For Her» θα βοηθήσει αξιόπιστα καταφύγια για θύματα ενδοοικογενειακής βίας και τοπικές οργανώσεις σε όλο τον κόσμο.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Εθνική Γραμμή Βοήθειας για την ενδοοικογενειακή κακοποίηση ανέφερε αύξηση 25% των κλήσεων από την έναρξη της κρίσης του Covid-19, σύμφωνα με τη βρετανική Vogue.

Επιπλέον, η Refuge, η μεγαλύτερη οργάνωση προστασίας θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε αύξηση κατά 700% των κλήσεων προς τη γραμμή βοήθειάς της σε μία μόνο ημέρα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Σαρλίζ Θέρον βοηθά θύματα ενδοοικογενειακής κακοποίησης. Η ηθοποιός μιλά πάντα ανοιχτά για τα χρόνια που μεγάλωνε στη Νότια Αφρική και για τη μητέρα της, την οποία κακοποιούσε ο πατέρα της. Τώρα, η ηθοποιός ζητά παγκόσμια υποστήριξη: «Το σύνθημα συστράτευσης μας είναι: Παρακαλώ, ελάτε μαζί μας για να δείξετε στις γυναίκες που βιώνουν ενδοοικογενειακή βία ότι δεν είναι μόνες - είμαστε πίσω τους, μαζί τους, για εκείνες #TogetherForHer».

