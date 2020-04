Τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας στην Ινδία έχουν ως αποτέλεσμα να υποχωρήσει η ατμοσφαιρική ρύπανση στη χώρα. Χαρακτηριστικό είναι πως στο Δελχί, η ατμοσφαιρική ρύπανση υποχώρησε κατά 44%, όπως και σε άλλες 85 πόλεις σε όλη την Ινδία.

Η διαφορά στον ουρανό πάνω από την Ινδία είναι τόσο εμφανής που οι κάτοικοι της περιοχής Πουντζάμπ μπορούν να δουν έπειτα από πολλές δεκαετίες τα Ιμαλάια, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση 130 χιλιομέτρων.

Φωτογραφίες από αυτό το σπάνιο θέαμα ανήρτησαν στα social media κάτοικοι της πόλης Τζαλαντάρ και από γύρω περιοχές.

Entire Himalayan range is now visible from Jalandhar, Punjab. Nature at it's best :) pic.twitter.com/MA3x0isc4k

Punjab, Inidia. Can now see Himalayan mountains for first time in "almost 30 years". No pollution. #lockdown positives. pic.twitter.com/ZcnAeeD7vN