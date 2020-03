Ο Terrence McNally, διάσημος θεατρικος συγγραφέας, πέθανε χθες από επιπλοκές λόγω του κορονοϊού σε ηλικία 81 ετών. Νοσηλευόταν σε νοσοκομείο στη Σαρασότα και όπως έγινε γνωστό έπασχε από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Για μεγάλο διάστημα το Broadway είχε σχεδόν μόνο δικές του δουλειές.

Το έργο του “And Things That Go Bump in the Night,” το 1965 κέρδισε τέσσερα Tony Awards. Ενώ το έργο του “Master Class,” στο οποίο η Audra McDonald πρωταγωνίστησε και ενσάρκωσε την ντίβα της όπερας Μαρία Κάλλας. Το συγκεκριμένο έργο παρουσιάστηκε στην Ελλάδα με την Μαρία Ναυπλιώτου με μεγάλη επιτυχία.

Πηγή: NY Post