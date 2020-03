Η Ιταλία διανύει τη δεύτερη εβδομάδα καραντίνας εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού. Οι Ιταλοί που κάθονται πλέον σπίτι τους, έχουν παρατηρήσει μερικές εκπλήξεις στις έρημες πόλεις.

Στη Βενετία τα νερά στα κανάλια της πόλης έχουν καθαρίσει, καθώς δεν κυκλοφορούν γόνδολες, με αποτέλεσμα οι πολίτες να μπορούν να δουν καθαρά τα ψάρια που ζουν «ανάμεσά» τους.

Μάλιστα κοντά στο λιμάνι της Βενετίας εθεάθησαν δελφίνια, τα οποία πολύ σπάνια εντοπίζονται στην «Πόλη του Νερού». Πολύ χρήστες του twitter αναφέρουν πως η φύση προσαρμόζεται πολύ γρήγορα στην απουσία των ανθρώπων και πως «οι άνθρωποι είναι ο πραγματικός ιός».

More dolphins in the Venice port. Nature adapting very quickly 😍 pic.twitter.com/O6VMWCStog

Venice hasn't seen clear canal water in a very long time. Dolphins showing up too. Nature just hit the reset button on us pic.twitter.com/RzqOq8ftCj