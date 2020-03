Γιατροί και μέλη του ιατρικού προσωπικού στην πόλη Ουχάν στην Κίνα, γιόρτασαν το κλείσιμο του τελευταίου προσωρινού νοσοκομείου, που χτίστηκε στην Κίνα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του φονικού κορονοϊού.

Σε ένα βίντεο που έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο διακρίνονται γιατροί και νοσηλευτές να αφαιρούν από πάνω τους τις προστατευτικές μάσκες και να χαμογελούν στην κάμερα.

Στις αρχές του Φεβρουαρίου χτίστηκαν 16 προσωρινά νοσοκομεία, προκειμένου να φιλοξενήσουν χιλιάδες ασθενείς που είχαν προσβληθεί από τον κορονοϊό στην Κίνα.

Smiling faces emerge from the masks of everyday heroes as all the makeshift hospitals close in Wuhan. #EverydayHero #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/hgYbzGJ1FY