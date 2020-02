Την τακτική των προκλήσεων συνεχίζει η Τουρκία, δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Κρήτης για στρατιωτικά γυμνάσια.

Ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε NAVTEX που “κλειδώνει” περιοχή ανατολικά της Κρήτης για άσκηση του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 0239/20 οδηγία προς ναυτιλομένους, πλοία του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού θα βρίσκονται στην περιοχή για τρεις ημέρες - 11, 14 και 25 Φεβρουαρίου - με τον χρόνο διεξαγωγής των ασκήσεων να έχει οριστεί από τις 6 μέχρι τις 10 το πρωί.

TURNHOS N/W : 0239/20

MEDITERRANEAN SEA

1.NAVWARN HA77-76/20 TRANSMITTED BY UNAUTHORISED STATION, RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS’ SAFETY.

2.MILITARY EXERCISES, ON 11, 14 AND 25 FEB 20 FROM 0600Z TO 1000Z IN AREA BOUNDED BY;

35 30.00 N – 027 40.00 E

35 00.00 N – 027 15.00 E

34 40.00 N – 028 00.00 E

35 20.00 N – 028 20.00 E

CAUTION ADVISED.

3. CANCEL THIS MESSAGE 251100Z FEB 20.