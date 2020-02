Η σταρ ταινιών ενηλίκων Τζέσι Τζέιν συνελήφθη στην Οκλαχόμα την προηγούμενη εβδομάδα επειδή φέρεται να επιτέθηκε στον σύντροφό της στη διάρκεια καβγά τους ενώ ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η Τζέιν, που το πραγματικό της όνομα είναι Σίντι Τέιλορ, οδηγήθηκε στη φυλακή με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας, ενώ φέρεται να έριξε γροθιά στον πρόσωπο του φίλου της και να του δάγκωσε το χέρι. Αφέθηκε ελεύθερη στη συνέχεια .Σύμφωνα με την αστυνομία, η Τέιλορ και ο σύντροφός της έπιναν ενώ άρχισαν να καβγαδίζουν.

Το ΤΜΖ, επικαλούμενο αστυνομικές πηγές, μετέδωσε ότι ο καβγάς ξεκίνησε όταν ο άνδρας ξύπνησε και βρήκε την πορνοστάρ να πετάει στα σκουπίδια τη φαρμακευτική αγωγή του, επειδή, όπως αυτή ισχυρίστηκε, ήταν στεροειδή. Όταν αυτός της ζήτησε τον λόγο τότε εκείνη εξεμάνη και τον χτύπησε. Η αστυνομία έφθασε στο σπίτι και βρήκε τον άνδρα στον διάδρομο του γκαράζ να φέρει μαυρισμένο αριστερό μάτι και σημάδια από δαγκωνιές στο αριστερό του χέρι. Η πορνοστάρ έδωσε τη δική της κατάθεση για το πώς συνέβη το περιστατικό, λέγοντας ότι ο σύντροφός της την άρπαξε από τον λαιμό και την έσπρωξε στον τοίχο. Ωστόσο, η γυναίκα δεν έφερε κανένα εμφανές σημάδι από ξυλοδαρμό πέρα από ξεραμένο αίμα στο μέτωπό της. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η γεννημένη στο Τέξας πορνοστάρ έχει προβλήματα με τον νόμο. Τον Νοέμβριο του 2018 συνελήφθη στην Οκλαχόμα κατηγορούμενη για δημόσια κατανάλωση αλκοόλ, επειδή είχε βρεθεί αναίσθητη από αλκοόλ μέσα στα ούρα της σε πεζοδρόμιο. Η ίδια είχε δηλώσει τότε στην DailyMail.com ότι είχε πιει μόλις δύο ποτά και την είχαν ναρκώσει ενώ έβλεπε αγώνα κολεγιακού ποδοσφαίρου. Ισχυρίστηκε ότι το ίδιο της είχε συμβεί το 20165 όταν τα πλάνα της να μεταφέρεται αναίσθητη στο Las Vegas Strip. Τον περασμένο Ιούνιο ανακοίνωσε τη "συνταξιοδότησή" της από το "ροζ" θέαμα στα 39 της χρόνια.

