Το Ιράν θα ανακοινώσει τα αίτια της συντριβής του ουκρανικού αεροσκάφους το Σάββατο, σύμφωνα με όσα αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων της χώρας Fars News, όπως σημειώνει το Sputnik.

Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες έως τώρα σχετικά με την ανακοίνωση που θα κάνει η Τεχεράνη.

Την Πέμπτη, βέβαια, η Τεχεράνη αρνήθηκε ότι το ουκρανικό Μπόινγκ 737 που συνετρίβη επλήγη από πύραυλο.

URGENT: #Iran to announce cause of #Ukraine jet crash tomorrow - reports https://t.co/7to8G0xOX7 #UkrainianPlaneCrash pic.twitter.com/HtVWZKDBtk