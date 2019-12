Η Αμερικανίδα ηθοποιός, Σάλι Φιλντ συνελήφθη στη διάρκεια της καθιερωμένης διαμαρτυρίας για το κλίμα που διοργανώνει η Τζέιν Φόντα μπροστά από το Καπιτώλιο στην Ουάσιγκτον, κάθε Παρασκευή. Η Σάλι Φιλντ συνελήφθη μαζί με 26 άλλους διαδηλωτές και οι αστυνομικοί τους φόρεσαν πλαστικές χειροπέδες, επειδή συμμετείχαν στη διαμαρτυρία στο πλαίσιο της καμπάνιας της Τζέιν Φόντα για την κλιματική αλλαγή «Fire Drill Fridays», σύμφωνα με το CNN.

Thank you to @sally_field who was just arrested on the US Capitol steps with #FireDrillFriday taking action demanding a just transition! pic.twitter.com/T54vKME0Ve