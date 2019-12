Το μυστήριο της Πτήσης 19: Όταν πέντε βομβαρδιστικά εξαφανίστηκαν στο Τρίγωνο των Βερμούδων - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Με μυστηριώδη τρόπο εξαφανίστηκαν στις 5 Δεκεμβρίου 1945 πέντε βομβαρδιστικά αεροπλάνα του αμερικανικού Ναυτικού, τύπου "Άβεντζερ" και ένα υδροπλάνο τύπου "Μάρτιν Μάρινερ" στο Τρίγωνο των Βερμούδων επιτείνοντας τον μύθο που επικρατεί για την περιοχή.

Η Πτήση 19 ήταν ένας σχηματισμός από τα πέντε βομβαρδιστικά που έμεινε γνωστή ως το "Χαμένο Σμήνος", και είχε ξεκινήσει από τον Ναυτικό Αεροσταθμό στο Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα. Η εξαφάνιση των βομβαρδιστικών συνέβη στη διάρκεια άσκησης και ενώ αυτά πετούσαν στο Τρίγωνο των Βερμούδων, οπότε και χάθηκε η επικοινωνία με τη βάση.

Στα αεροσκάφη επέβαιναν 14 άνδρες ενώ περίπου μιάμιση ώρα μετά την απώλεια σήματος, από τη βάση ξεκίνησε το υδροπλάνο "Μάρτιν Μάρινερ" με 13 άνδρες πλήρωμα προκειμένου να εντοπίσει το "Χαμένο Σμήνος" με αποτέλεσμα να εξαφανιστεί και αυτό στο ίδιο "καταραμένο" σημείο. Το υδροπλάνο ήταν γνωστό ότι μετέφερε εύφλεκτα αέρια καυσίμων στις δεξαμενές του, και οι ερευνητές εικάζουν ότι το "Μάρτιν Μάρινερ" εξερράγη ενώ πετούσε αναζητώντας την Πτήση 19. Τελικά οι ερευνητές του Ναυτικού δεν κατάφεραν να καθορίσουν την ακριβή αιτία εξαφάνισής της.

Όλα ξεκίνησαν ως μια απλή εκπαιδευτική πτήση ρουτίνας. Ήταν 2.10 το μεσημέρι στις 5 Δεκεμβρίου 1945. Τα 5 βομβαρδιστικά τύπου "Αβέντζερ" απογειώθηκαν από τον Ναυτικό Σταθμό Αεροπλάνων στο Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα. Τα αεροπλάνα, γνωστά ως "Πτήση 19"- ήταν προγραμματισμένο να συμμετέχουν σε τρίωρη άσκηση υπό την κωδική ονομασία “Πρόβλημα Πλοήγησης Nο. 1”. Σύμφωνα με το πτητικό σχέδιο έπρεπε να πετάξουν ανατολικά από την ακτή της Φλόριντα και να βομβαρδίσουν ένα σημείο που αποκαλείτο Χενς και Τσίκεν Σόαλς (Κοπάδια Κοτόπουλων). Μετά θα κινούνταν βόρεια και θα πετούσαν στις Μεγάλες Μπαχάμες προτού αλλάξουν πορεία για τρίτη φορά και πετάξουν νοτιοδυτικά πίσω στη βάση τους.

Εκτός από ένα αεροπλάνο που μετέφερε δύο άνδρες, τα υπόλοιπα 4 μετέφεραν από τρεις άνδρες, ναύτες ή πεζοναύτες, εκ των οποίων οι περισσότεροι είχαν περισσότερες από 300 ώρες πτήσης στο ενεργητικό τους. Αρχηγός της πτήσης ήταν ο υποπλοίαρχος Τσαρλς Σι. Τέιλορ, ένας έμπειρος πιλότος και βετεράνος αρκετών πολεμικών αποστολών στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στον Ειρηνικό.

Η Πτήση 19 προσδοκούσε ότι η αποστολή της θα ήταν όσο ομαλή ήταν και εκείνη της Πτήσης 18 της προηγούμενης ημέρας. Ο Τέιλορ και οι άνδρες του βρέθηκαν πάνω από τα Χενς και Τσίκενς Σόαλς γύρω στις 2.30 και πέταξαν τις τύπου βόμβες τους χωρίς να σημειωθεί κάποια επιπλοκή. Αλλά λίγο μετά που το σμήνος πέταξε βόρεια για το δεύτερο τμήμα της άσκησης, κάτι πολύ περίεργο συνέβη. Για λόγους που παραμένουν ασαφείς μέχρι σήμερα, 74 χρόνια μετά, ο Τέιλορ θεώρησε ότι τα "Αβέντζερ" ήταν δυσλειτουργικά και πως τα αεροπλάνα πετούσαν σε λάθος κατεύθυνση. Αμέσως μετά βρήκαν μπροστά τους καταιγίδα με χαρακτηριστικά τη σφοδρή βροχόπτωση, ισχυρούς ανέμους και έντονη συννεφιά. Η Πτήση 19 έχασε εντελώς τον προσανατολισμό της. Ένας από τους πιλότους είπε στον ασύρματο "δεν ξέρω που είμαστε. Πρέπει να χαθήκαμε στην τελευταία στροφή".

Ακόμη και αν το "Χαμένο Σμήνος" δεν ήταν θύμα υπερφυσικών δυνάμεων, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η εξαφάνισή του καλύπτεται από πέπλο μυστηρίου και συνοδεύεται από πλήθος αντιξοοτήτων και αναπάντητων ερωτημάτων. Ίσως το πιο περίεργο απ' όλα είναι η συμπεριφορά του υποπλοίαρχου Τέιλορ. Λέγεται ότι εμφανίστηκε αργοπορημένος κατά αρκετά λεπτά στην ενημέρωση πριν από την άσκηση και ζήτησε να εξαιρεθεί από την ηγεσία της αποστολής. Εικάζεται ότι είπε: "Απλώς δεν θέλω να αναλάβω αυτό". Παραμένει μυστήριο γιατί ο Τέιλορ θέλησε να μείνει εκτός αλλά κάποιοι υποστηρίζουν ότι πιθανόν δεν ήταν σε θέση εκείνη την ημέρα να αντεπεξέλθει στο καθήκον του. Επίσης, αναπάντητο παραμένει το ερώτημα γιατί κανένα από τα μέλη του πληρώματος των 5 βομβαρδιστικών δεν χρησιμοποίησε τον ασύρματο έκτακτης ανάγκης ή τους πομπούς των αεροσκαφών τους κάτι που θα μπορούσε να τους βοηθήσει και να τους κατευθύνει στους πύργους επικοινωνίας του Ναυτικού στη στεριά. Είπαν στους πιλότους να ανοίξουν τις συσκευές αλλά κανείς είτε δεν άκουσε το μήνυμα είτε δεν το γνώριζε.

Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι τελικά τα αεροσκάφη έμειναν από καύσιμα και έτσι έπεσαν στον ωκεανό κάπου στην ακτή της Φλόριντα με αποτέλεσμα όποιος κατάφερε να σωθεί από την πτώση να χάθηκε στα κύματα και στα βάθη του ωκεανού. Το 1991 μία ομάδα κυνηγών θησαυρού φέρεται να έλυσαν το αίνιγμα, όταν εντόπισαν τους υγρούς τάφους πέντε "Αβέντζερς" της εποχής του Β' Παγκοσμίου Πολέμου κοντά στο Φορτ Λόντερντεϊλ. Ωστόσο, αργότερα διαπιστώθηκε ότι τα συντρίμμια ανήκαν σε άλλα αεροσκάφη του Ναυτικού των οποίων οι σειριακοί αριθμοί δεν ταίριαζαν με αυτούς του "Χαμένου Σμήνους". Πολλοί πιστεύουν ότι τα συντρίμμια της Πτήσης 19 και του υδροπλάνου που έσπευσε προς εντοπισμό και διάσωση βρίσκονται κάπου στο Τρίγωνο των Βερμούδων, αλλά ακόμη δεν υπάρχουν σημάδια ότι τα έξι αεροσκάφη και οι 27 άνδρες τους εντοπίστηκαν ποτέ.

Στο πέρασμα των χρόνων έχουν καταγραφεί οι εξής αναφορές εξαφανίσεων πλοίων και αεροπλάνων στο Τρίγωνο των Βερμούδων: - Αύγουστος 1800: Δύο πλοία των ΗΠΑ, το «Ινσάρτζεντ» με 350 άτομα πλήρωμα και το «Πίνεριγκ» με 90 άτομα πλήρωμα, εξαφανίστηκαν χωρίς να αφήσουν ίχνος. - 5 Δεκεμβρίου 1945: Εξαφανίστηκαν πέντε βομβαρδιστικά αεροπλάνα του αμερικανικού Ναυτικού τύπου «Άβεντζερ» και ένα υδροπλάνο τύπου «Μάρτιν Μάρινερ». - 8.000 περίπου άνθρωποι φαίνεται να έχουν εξαφανιστεί κατά καιρούς, χωρίς να έχουν βρεθεί στοιχεία.

Το θρίλερ σχετικά με την Πτήση 19 έριξε λάδι στη φωτιά των θεωριών και εικασιών σχετικά με το μυστήριο που καλύπτει την περιοχή του Τριγώνου των Βερμούδων. Στις δεκαετίες '60 και '70, περιοδικά και συγγραφείς όπως ο Βίνσεντ Γκάντις και ο Τσαρλς Μπέρλιτζ βοήθησαν στη διάδοση της θεωρίας ότι τα πέντε βομβαρδιστικά και το υδροπλάνο έπεσαν θύμα της κατάρας του διαβόητου Τριγώνου, ένα τμήμα στον Ατλαντικό γνωστό για το υψηλό ποσοστό των φρικιαστικών εξαφανίσεων και των μηχανικών βλαβών. Άλλα βιβλία και φανταστικές απεικονίσεις έκαναν λόγο για ανωμαλία στο μαγνητικό πεδίο, παράλληλες διαστάσεις και απαγωγές από εξωγήινους. Όλα αυτά σύμφωνα με αυτούς τους συγγραφείς συνέτειναν στην τραγωδία της 5ης Δεκεμβρίου. Το 1977 η ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ “Close Encounters of the Third Kind” ασχολήθηκε με την περίφημη αυτή Πτήση 19. Ωστόσο στην ταινία απεικονίζεται το "Χαμένο Σμήνος" να έχει παρασυρθεί από ιπτάμενους δίσκους και μετά να τοποθετείται στις ερήμους του Μεξικό.