Έξι αστυνομικοί τραυματίες από πυρά ενόπλου οχυρωμένου σε σπίτι στη Φιλαδέλφεια - BINTEO

Τουλάχιστον έξι αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τις σφαίρες ενόπλου στη Φιλαδέλφεια, στην αμερικανική Πολιτεία Πενσιλβάνια, με τον δράστη να παραμένει οχυρωμένος σε σπίτι από το απόγευμα και την αναμέτρησή του με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου να κρατάει ώρες. Πριν από λίγο, έγινε γνωστό ότι ειδικές δυνάμεις απελευθέρωσαν δύο αστυνομικούς που κράταγε ομήρους ο ένοπλος, που παραμένει μέσα στο σπίτι και συνεχίζει να ρίχνει.

Broad at Allegheny shut down. Cops directing traffic. Sources tell @NBCPhiladelphia more than one officer may have been shot near Nicetown. pic.twitter.com/uGAnjSG3r2