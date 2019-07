Σύμφωνα με το CNN, έχουν ξεσπάσει αρκετές φωτιές μετά το σεισμό και έχουν ενεργοποιηθεί οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Major damage is expected here in Ridgecrest, California after the earthquake. Huge fire at a mobile home park captured by WCK’s @cheftkilcoyne — Our team is safe and we will be working to support evacuees. pic.twitter.com/djSogOLyxA