Ζελένσκι σε Φον ντερ Λάιεν: Περιμένουμε πρόοδο για την αίτηση ένταξης στην Ένωση τους επόμενους μήνες

Συνομιλία είχε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σχετικά με την αίτηση ένταξης της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως ανακοίνωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Ουκρανία περιμένει πρόοδο επί της αίτησης για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στους προσεχείς μήνες.

«Είχα ουσιαστική συνομιλία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αίτηση της Ουκρανίας για ένταξη στην ΕΕ θα προετοιμασθεί εντός λίγων μηνών. Η κυβέρνηση της Ουκρανίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκονται επί το έργον. Ας προχωρήσουμε μαζί προς τον στρατηγικό μας στόχο», έγραψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας στο Twitter.

Had substantial conversation with EC President @vonderleyen.

EC opinion on UA application for #EU membership will be prepared within few months.

UA Government and EC are instructed. Moving to our strategic goal together.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 18, 2022