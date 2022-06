Κομισιόν: Με ποιον όρο θα πάρει η Πολωνία τα χρήματα του σχεδίου ανάπτυξης

Η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε πως η Πολωνία δεν θα λάβει τα χρήματα του σχεδίου οικονομικής ανάκαμψης μετά την πανδημία του Covid-19, ύψους 35,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, παρά μόνο αν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις της δικαιοσύνης.

Όπως τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στη Βαρσοβία, η έγκριση από την ΕΕ, την Τετάρτη, του σχεδίου ήταν “σημαντική” αλλά αυτό ήταν μόνο ένα “πρώτο βήμα, καθώς τα χρήματα θα καταβληθούν όταν οι μεταρρυθμίσεις τεθούν σε εφαρμογή”.

