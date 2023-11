Youth Pass: 12 ερωτήσεις και απαντήσεις για την ενίσχυση των 150 ευρώ

Από σήμερα Πέμπτη 9 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου μπορούν οι νέοι ηλικίας 18 και 19 ετών να υποβάλουν αίτηση για την καταβολή του Youth Pass. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας vouchers.gov.gr είτε μέσω των Κ.Ε.Π. Η οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ αφορά σε περίπου 200.000 νέους, ενώ υπογραμμίζεται ότι δεν προβλέπονται περιουσιακά ή εισοδηματικά κριτήρια.

Το Youth Pass έχει τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας την οποία οι δικαιούχοι θα μπορούν να την χρησιμοποιούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών. Οι ενισχύσεις θα έχουν αποσταλεί στα πιστωτικά ιδρύματα έως και την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου και όλοι οι δικαιούχοι θα λάβουν την ενίσχυση έως και την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου.

Ο σχεδιασμός Youth Pass έγινε από του Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως και τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά, σύμφωνα με όσα ορίζοντα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 5420/14.09.2023). Η πλατφόρμα υλοποιήθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ ΜΑΕ) σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του Youth Pass είναι όλοι οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος που έχουν συμπληρώσει το 18ο ή 19ο έτος της ηλικίας τους εντός του προηγούμενου από την αίτηση έτους και υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα. Πιο αναλυτικά, για τη φετινή ενίσχυση δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι νέοι που συμπλήρωσαν είτε το 18ο έτος είτε το 19ο έτος της ηλικίας τους από 1.1.2022 έως και 31.12.2022. Η αίτηση υποβάλλεται άπαξ και δεν επανυποβάλλεται μετά και τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας του δικαιούχου. Επομένως, ένας νέος 18 ετών που υποβάλει έως τις 5 Δεκεμβρίου 2023 αίτηση για το Youth Pass θα λάβει 150 ευρώ φέτος και επιπλέον 150 ευρώ το 2024 χωρίς να υποβάλει νέα αίτηση. Σημειώνεται ότι, εάν για τον οποιοδήποτε λόγο, ένας νέος δεν υποβάλει την αίτησή του όταν είναι 18 ετών, μπορεί να το πράξει όταν γίνει 19 ετών, λαμβάνοντας βέβαια την ενίσχυση μόνο για το δεύτερο έτος και όχι αναδρομικά.

Το Youth Pass αποτελεί μόνιμο μέτρο ενίσχυσης των νέων. Συνεπώς, από το 2024 και εφεξής η ειδική εφαρμογή θα δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων από την 1η Απριλίου μέχρι και τη 15η Μαΐου κάθε έτους. Η ενίσχυση για όλους τους δικαιούχους θα καταβάλλεται μια φορά ετησίως μέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους.

Διαδικασία πίστωσης

Μετά την υποβολή της αίτησης, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο για την πρώτη ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού μέσω γραπτού μηνύματος (sms) ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν την ενίσχυση που θα λάβουν για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού (π.χ. σε τουριστικά καταλύματα), του πολιτισμού (π.χ. για παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων ή συναυλιών, για την αγορά βιβλίων κ.ά.) και των μεταφορών (ταξί, λεωφορεία, τρένα, ακτοπλοϊκά – αεροπορικά εισιτήρια ή για την ενοικίαση ΙΧ ή σκαφών αναψυχής κ.ά.).

Οδηγός για το Youth Pass: Ερωτήσεις και απαντήσεις

Στην ιστοσελίδα του https://vouchers.gov.gr/youthpass δημοσιεύθηκε ένας χρήσιμος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για το “Youth Pass”.Αναλυτικά:

1 .Σε ποιους απευθύνεται το Youth Pass;

Δικαιούχοι του Youth Pass ανά έτος είναι φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, που κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου από την αίτησή τους ημερολογιακού έτους έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) ή το δέκατο ένατο (19ο) έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συμπληρώσει κατά την ίδια ημερομηνία το εικοστό (20ό) έτος.

2.Ποιες παροχές προβλέπει το Πρόγραμμα Youth Pass;

Οι αιτούμενοι την οικονομική διευκόλυνση Youth Pass, οι οποίοι κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου από την αίτησή τους ημερολογιακού έτους έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους, λαμβάνουν σε μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας 150,00 ευρώ κατά το έτος υποβολής της αιτήσεως και, εφόσον εξακολουθούν να πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις, επιπρόσθετα 150,00 ευρώ κατά το επόμενο έτος.

Οι αιτούμενοι την οικονομική διευκόλυνση Youth Pass, οι οποίοι κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου από την αίτησή τους ημερολογιακού έτους έχουν συμπληρώσει το δέκατο ένατο (19ο) έτος της ηλικίας τους, λαμβάνουν σε μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας 150,00 ευρώ κατά το έτος υποβολής της αιτήσεως.

3.Σε ποιες επιχειρήσεις μπορεί να αξιοποιηθεί η ψηφιακή κάρτα Youth Pass;

Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του Προγράμματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών. Αναλυτικά:

Η χρήση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικές συναλλαγές ή μέσω συσκευής, η οποία υποστηρίζει την τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών, ήτοι μέσω ιστοσελίδας ή ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία δίνεται η δυνατότητα απευθείας χρέωσης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας με τη συμπλήρωση των στοιχείων της ή με τη χρήση εφαρμογής σε ηλεκτρονική συσκευή που υποστηρίζει τη λειτουργία ανέπαφων συναλλαγών μέσω ασύρματης σύνδεσης δύο συσκευών με απλή επαφή ή προσέγγισή τους (τεχνολογία NFC – Near Field Communication).

4.Πότε μπορώ να υποβάλω αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα;

Ειδικά για το ημερολογιακό έτος 2023 είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων στην ιστοσελίδα https://vouchers.gov.gr/youthpass στο διάστημα 9/11/2023 έως 5/12/2023 από όσους δυνητικά δικαιούχους έχουν συμπληρώσει εντός του ημερολογιακού έτους 2022 το δέκατο όγδοο (18ο) ή το δέκατο ένατο (19ο) έτος της ηλικίας τους.

Από το ημερολογιακό έτος 2024 οι δυνητικά δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα από την 1η Απριλίου μέχρι και τη 15η Μαΐου κάθε έτους (Η έναρξη της ειδικής εφαρμογής κάθε έτος δεν λαμβάνει χώρα εντός Σαββάτου, Κυριακής ή άλλης αργίας και μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα).

Η αίτηση υποβάλλεται άπαξ και δεν επανυποβάλλεται μετά και τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας του δικαιούχου. Η πληρωμή των δικαιούχων για το επόμενο έτος λαμβάνει χώρα αυτοδίκαια, μετά από επανέλεγχο των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

5.Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις για το Youth Pass;

Απαραίτητη προϋπόθεση, για να λάβει ο δικαιούχος την οικονομική ενίσχυση, είναι να υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση στη σχετική Εφαρμογή εισερχόμενος με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet) στην ιστοσελίδα https://vouchers.gov.gr/youthpass.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο δυνητικά δικαιούχος θα πρέπει να έχει εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου.

Μετά την είσοδό του στην Εφαρμογή, ο δικαιούχος καταχωρίζει στα εμφανιζόμενα στο σύστημα πεδία τα στοιχεία επικοινωνίας, και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, επιλέγει το πιστωτικό ίδρυμα που επιθυμεί για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας Youth Pass και αιτείται την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού ποσού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατόπιν της επιβεβαίωσης των στοιχείων επικοινωνίας, για να υποβληθεί οριστικά η αίτηση, απαιτείται να πατηθεί το πλήκτρο «Υποβολή» στο κάτω μέρος της σελίδας της αίτησης.

Σημειώνεται ότι η ψηφιακή χρεωστική κάρτα δύναται να χρησιμοποιηθεί τόσο σε φυσικά καταστήματα με συσκευή που υποστηρίζει την τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών (μέσω πρωτοκόλλου NFC), όσο και σε e-shop για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Φυσικά, είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεως για το Youth Pass μέσω ΚΕΠ.

6.Έχω τη δυνατότητα να ακυρώσω/μεταβάλω την αίτησή μου;

Εάν δεν έχει πατηθεί το πράσινο πλήκτρο «Υποβολή», υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης στοιχείων της αιτήσεως.

Από τη στιγμή που μία αίτηση υποβάλλεται οριστικά, δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης ή ακύρωσής της.

Δεν μπορώ να συνδεθώ στην εφαρμογή – με εμποδίζει το πρόγραμμα antivirus

Κάποια προγράμματα antivirus εμποδίζουν την είσοδο στην εφαρμογή λόγω εσφαλμένων αξιολογήσεων (false positives) για την εν λόγω εφαρμογή, αλλά και για άλλα URLs (ακόμη και τραπεζών, στο παρελθόν).

Στην περίπτωση αυτή, θα χρειαστεί να προσθέσετε μία εξαίρεση (exception) για το api.vouchers.gov.gr μέσα από τις ρυθμίσεις του προγράμματος antivirus σας.

Παραθέτουμε εδώ τη διαδικασία προσθήκης exceptions για το Avast Antivirus στην αγγλική και ελληνική γλώσσα, προκειμένου να βοηθήσουμε τους χρήστες που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα.

Βήματα στην αγγλική γλώσσα:

1. Open Avast Antivirus and go to Menu on the top right of the window

2. Click Settings

3. Go to General > Exceptions

4. Click Add Exception

5. On the next screen enter the URL.api.vouchers.gov.gr.and click Add Exception

Βήματα στην ελληνική γλώσσα:

1. Ανοίγουμε το Avast Antivirus και επισκεπτόμαστε το Μενού πάνω δεξιά στο παράθυρο του Avast

2. Πατάμε στις ρυθμίσεις

3. Επιλέγουμε τις γενικές ρυθμίσεις από τη στήλη αριστερά

4. Στις Εξαιρέσεις πατάμε Προσθήκη Εξαίρεσης

5. Στην επόμενη οθόνη γράφουμε το URL.api.vouchers.gov.gr.και πατάμε Προσθήκη Εξαίρεσης

Με τα βήματα αυτά η σελίδα πλέον δεν θα μπλοκάρεται από το Avast.

Τα παραπάνω βήματα περιλαμβάνονται και στη σελίδα του Avast με εικόνες για κάθε βήμα: https://support.avast.com/en-us/article/Antivirus-scan-exclusions#pc

7.Ποιες είναι οι πιθανές καταστάσεις της αίτησής μου και τι σημαίνουν;

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: Η αίτηση δεν έχει υποβληθεί οριστικά, καθώς ο αιτούμενος δεν έχει πιέσει το πλήκτρο ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης.

ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ: Η αίτηση έχει υποβληθεί οριστικά και βρίσκεται στο στάδιο επαλήθευσης των στοιχείων που υποβλήθηκαν.

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ): Η αίτηση είναι έγκυρη και αναμένεται η αποστολή της στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που επέλεξε ο δικαιούχος. Περισσότερες πληροφορίες κατά το στάδιο αυτό παρέχονται στον Πίνακα Πληρωμών.

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ): Η αίτηση έχει εγκριθεί και έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες πληρωμές.

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ: Η αίτηση έχει απορριφθεί μετά από τους προβλεπόμενους ελέγχους. Για την απόρριψη ο δικαιούχος λαμβάνει ενημέρωση μέσω e-mail.

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ ΠΛΗΡΩΜΗ: Η αίτηση είναι έγκυρη και απεστάλη προς πληρωμή, αλλά δεν κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση της πίστωσης από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που επέλεξε ο δικαιούχος. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος λαμβάνει ενημέρωση μέσω e-mail.

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ: Απαιτείται επικοινωνία του δικαιούχου με το Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Κοινού 2102157518 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00).

8.Τι σημαίνουν τα μηνύματα κατάστασης του Πίνακα Πληρωμών;

ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: Η συγκεκριμένη πληρωμή θα αποσταλεί στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα προς πραγματοποίηση κατά την εκτιμώμενη ημερομηνία εκτέλεσης.

ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΗ – ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: Η συγκεκριμένη πληρωμή έχει αποσταλεί στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και η επεξεργασία της μπορεί να διαρκέσει έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ: Η συγκεκριμένη πληρωμή έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς.

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ: Δεν κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος λαμβάνει ενημέρωση μέσω e-mail.

ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ: Aπαιτείται επανέλεγχος πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή για το επόμενο έτος, έως την αναγραφόμενη ημερομηνία.

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ: Απαιτείται επικοινωνία του δικαιούχου με το Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Κοινού 2102157518 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00).

9.Ποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διατίθενται για την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας;

VIVA WALLET, ΤΡΑΠΕΖΑ EURO BANK και ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHABANK.

Για την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας δεν προαπαιτείται ο δικαιούχος να είναι πελάτης των ως άνω ιδρυμάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ψηφιακές χρεωστικές κάρτες του Προγράμματος Youth Pass παραμένουν ενεργές για δύο (2) έτη από τον επόμενο μήνα της έκδοσής τους. Μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση συναλλαγών με αυτές.

10.Θα ενημερωθώ για την πραγματοποίηση της πίστωσης της ενίσχυσης;

Κατόπιν της διενέργειας των πληρωμών των ενισχύσεων αποστέλλεται αυτοματοποιημένο μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικαιούχου που έχει δηλωθεί στην αίτηση για τη λήψη της οικονομικής διευκόλυνσης, για την επιτυχή πίστωση της ενίσχυσης που καταβλήθηκε ή ενημέρωση σε περίπτωση απόρριψής της.

11.Ποιο χρονοδιάγραμμα αναμένεται να ακολουθηθεί για την έκδοση των ψηφιακών χρεωστικών καρτών και την πίστωση της ενίσχυσης Youth Pass σε αυτές;

Η ενίσχυση για όλους τους δικαιούχους αποστέλλεται μία φορά ετησίως στα τραπεζικά ιδρύματα για πίστωση στις ψηφιακές χρεωστικές κάρτες μέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους.

Ειδικώς για την πρώτη εφαρμογή εντός του 2023, η ανωτέρω πίστωση λαμβάνει χώρα μέχρι τη 10η Δεκεμβρίου 2023.

Υπενθυμίζεται ότι οι ψηφιακές χρεωστικές κάρτες του Προγράμματος Youth Pass παραμένουν ενεργές για δύο (2) έτη από τον επόμενο μήνα της έκδοσής τους. Μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση συναλλαγών με αυτές.

12.Πού μπορώ να απευθυνθώ για ερωτήματα ή διευκρινίσεις;

Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να καλέσετε στο Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Κοινού 210-2157518, από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00.