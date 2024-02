Ταμειακή και POS σε ένα, από την Τράπεζα Πειραιώς

Τη δυνατότητα έκδοσης αποδείξεων απευθείας από το POS της, χωρίς ξεχωριστό φορολογικό μηχανισμό, δίνει στις επιχειρήσεις η νέα υπηρεσία της Τράπεζας Πειραιώς eΤαμειακή.

Mε τα χρονικά περιθώρια να στενεύουν και την απειλή των προστίμων να είναι άμεση, η υπηρεσία eΤαμειακή δίνει νέες δυνατότητες, ώστε οι υπόχρεοι να προχωρήσουν στην μετάβαση της επιχείρησης τους στην υποχρεωτική διασύνδεση ταμειακής μηχανής και τερματικού POS εύκολα και σίγουρα.

Η Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με την PrimerSoftware και την epay, διαθέτουν μια υπηρεσία που αποτελεί την πρώτη, πιστοποιημένη από την ΑΑΔΕ λύση και προσφέρει τη δυνατότητα αναβάθμισης των POS τερματικών σε ταμειακές μηχανές με ταυτόχρονη αποδοχή καρτών, χωρίς να απαιτείται άλλο λογισμικό ή πρόσθετος ειδικός εξοπλισμός.

Η εφαρμογή eΤαμειακή φιλοξενείται σε τερματικά android 920 της epay, καθώς και σε android κινητά τα όποια διαθέτουν την εφαρμογή SoftPOS της epay, ενώ μπορούν να την αποκτήσουν, τόσο υφιστάμενοι όσο και νέοι πελάτες της Tράπεζας.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι πολύ απλή καθώς με την απόκτηση POS, ο επαγγελματίας κατεβάζει την λύση “eΤαμειακή” και επιλέγει το πακέτο που επιθυμεί, από τα δυο διαφορετικά που είναι διαθέσιμα. Η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει και κάθε android smartphone ως POS και ταμειακή, «κατεβάζοντας» πρώτα την εφαρμογή SoftPos της epay και μετά την eΤαμειακή.

Η εφαρμογή eΤαμειακή προσφέρεται σε δύο πακέτα: Το eΤαμειακή start που απευθύνεται στους περισσότερους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και έρχεται με συνδρομή 12 ευρώ τον μήνα χωρίς ΦΠΑ ενώ το e-Ταμειακή Business απευθύνεται κυρίως σε μεγαλύτερους πελάτες και είναι εμπλουτισμένο, καθώς εκδίδει και αποδείξεις που δεν είναι μόνο για λιανική αλλά και για παροχή υπηρεσιών, με κόστος της υπηρεσίας να είναι στα 28 ευρώ τον μήνα χωρίς ΦΠΑ.

Για τη χρήση του, υπάρχει η δυνατότητα επιδότησης της δαπάνης, με το voucher για τις ψηφιακές συναλλαγές για λήψη υπηρεσιών παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όπου ο επαγγελματίας μπορεί να βάλει τον κωδικό του voucher που έχει λάβει και να κάνει την εξαργύρωσή του, αγοράζοντας τη λύση και πληρώνοντας μόνο τον ΦΠΑ του ποσού του voucher.

Η λύση μπορεί να εφαρμοστεί ξεχωριστά σε κάθε τερματικό POS που μπορεί να διαθέτει η επιχείρηση και ο επαγγελματίας επιλέγει το πακέτο που επιθυμεί σε κάθε τερματικό με την ανάλογη συνδρομή.

Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει μια all in one λύση, ώστε ο έμπορος μαζί με το POS να μπορεί να έχει και ταμειακή, η οποία είναι συμβατή με τις προδιαγραφές που έχει θέσει η ΑΑΔΕ για τη διασύνδεση των ταμειακών με τα POS, ενώ το κόστος είναι σημαντικά χαμηλότερο.

Συγκεκριμένα, η υπεραπόσβεση όλων των δαπανών του MyData (παρόχου, λογισμικού και τεχνικού εξοπλισμού) φθάνει στο 200% για όσους εμπόρους επιλέξουν την Primer ως αποκλειστικό πάροχο για την ηλεκτρονική διαβίβαση των παραστατικών της επιχείρησής τους στο mydata.

Παράλληλα, ο επαγγελματίας μπορεί να συνδέσει την εφαρμογή με τα ERP, παραγγελιοληψίας, CRM, διαχείρισης, και λοιπά συστήματα που διαθέτει η επιχείρηση, ώστε να εκτυπώνονται άμεσα οι αποδείξεις. Προσφέρει επίσης άμεση και αυτόματη αποστολή στον λογιστή της επιχείρησης, όλων των αποδείξεων καθώς και των συνόλων της ημέρας σε μορφή excel, χωρίς την ανάγκη συλλογής πολλαπλών παραστατικών (ΖΗΤΑ).

Επιπλέον, η υπηρεσία eΤαμειακή μπορεί να λειτουργήσει και offline αν η επιχείρηση αντιμετωπίζει προβλήματα σύνδεσης στο ίντερνετ, ενώ έχει και τη δυνατότητα χρήσης barcode scanner. Η υπηρεσία δεν απαιτεί σύνδεση στο ίντερνετ για την χρήση της, καθώς το τερματικό έρχεται με κάρτα sim για σύνδεση σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, χωρίς κάποια οικονομική επιβάρυνση για την επιχείρηση.