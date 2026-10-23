Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Σε ποιους πιστώνονται από σήμερα το απόγευμα τα χρήματα – Οι δύο επόμενες πληρωμές

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Από σήμερα το απόγευμα θα αρχίσουν τα πιστώνονται τα ποσά των συντάξεων του Νοεμβρίου 2026 της πρώτης φάσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Ειδικότερα, θα πιστωθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Ωστόσο η καταβολή τους θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026.

Η δεύτερη φάση

Σημειώνεται δε πως, η πίστωση των χρημάτων της δεύτερης φάσης θα γίνει από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Αφορά τους συνταξιούχους των ταμείων, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ και ΔΕΗ και των συνταξιούχων του Δημοσίου. Η διαφοροποίηση στις ημερομηνίες συνδέεται με την αργία της 28ης Οκτωβρίου. Αλλά , η επίσημη ημερομηνία πληρωμής είναι η Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.

Οι δύο επόμενες πληρωμές

Το επόμενο διάστημα θα γίνει η καταβολή των συντάξεων Δεκεμβρίου 2026. Αυτές αναμένεται να δοθούν σε δύο φάσεις: στις 25 και 27 Νοεμβρίου, χωρίς να έχει ακόμη οριστικοποιηθεί το επίσημο πρόγραμμα του e-ΕΦΚΑ.

Στο ίδιο διάστημα, αναμένεται να δοθεί αυτόματα και χωρίς αίτηση το ετήσιο επίδομα των 400 ευρώ σε συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων και σε ευάλωτες ομάδες πολιτών. Ενδεικτικά, αυτό θα αφορά σε όσους είχαν συμπληρώσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 τα 65 έτη.