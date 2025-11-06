Πιθανοί πόροι 200 δισ. κυβικών μέτρων στο οικόπεδο 2

Enikos Newsroom

οικονομία

Πιθανοί πόροι 200 δισ. κυβικων μέτρων στο "οικόπεδο 2"

Πιθανούς πόρους ύψους 7 tcf (200 δισ. κυβικά μέτρα) φυσικού αερίου “κρύβει” το οικόπεδο 2 στο Ιόνιο στο οποίο συμμετέχει από σήμερα η μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία του κόσμου ExxonMobil, από κοινού με την Energean και την Helleniq Energy.

Τις σχετικές εκτιμήσεις ανέφερε πρόσφατα ο διευθύνων σύμβουλος της Energean, Μαθιός Ρήγας σημειώνοντας ακόμη ότι ακόμη ότι η συγκεκριμένη είναι η μόνη παραχώρηση στην οποία θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί ερευνητική γεώτρηση μέσα στην επόμενη διετία.

Η προοπτική αυτή αποκτά νέα ώθηση μετά την συμφωνία που υπεγράφη σήμερα για τη συμμετοχή της ExxonMobil στο εγχείρημα.

Το “οικόπεδο 2” βρίσκεται το Ιόνιο Πέλαγος, 30 χλμ. δυτικά της Κέρκυρας. Το δυτικό όριο είναι το θαλάσσιο όριο Ελλάδας-Ιταλίας. Σύμφωνα με την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων : τα βάθη του νερού κυμαίνονται από 500 μ. έως 1.500 μ. και η περιοχή ανήκει στη γεωλογική ενότητα της Απούλιας πλατφόρμας. Η ύπαρξη επιβεβαιωμένου πετρελαϊκού συστήματος στη Δυτική Ελλάδα (Δυτικό Κατάκολο) και στην Αδριατική Θάλασσα καθιστούν την εν λόγω περιοχή ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα.

Το 2022 έγινε πρόσκτηση 2244 τ. χλμ. Τρισδιάστατων (3D) σεισμικών δεδομένων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πέντε παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου

Η ΕΛΛΟΚ ενδυναμώνει τους εκπροσώπους των ασθενών μέσω του προγράμματος «HPV: Closing the Gap»

Θα δοθεί νέο έκτακτο «Χριστουγεννιάτικο επίδομα»; Τι απαντά ο Μαρινάκης

Mητσοτάκης για συμφωνία ExxonMobil, Energean και HelleniQ Energy: Γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργειακή ιστορία της Ελλ...

Η Amazon και η Perplexity εγκαινιάζουν τη μεγάλη μάχη των AI browsers

Τεστ προσωπικότητας: Ανακαλύψτε τη μουσική σας ψυχή – Είστε αισιόδοξος, σκεπτικιστής ή πραγματιστής;
περισσότερα
12:36 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Παπασταύρου: Είμαστε αποφασισμένοι να αναπτύξουμε τις εγχώριες πηγές ενέργειας

“Είμαστε αποφασισμένοι να αναπτύξουμε τις  εγχώριες πηγές ενέργειας”, επεσήμανε ο ...
11:50 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Nέο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας της ΔΥΠΑ για 50.000 ανέργους: Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων – Ποιους αφορά

Από σήμερα, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στις 10 π.μ μπορούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλλου...
11:05 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Γεώτρηση για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο τους επόμενους μήνες: Τι περιλαμβάνει η συμφωνία ExxonMobil, Energean και HelleniQ Energy – Οι εκτιμήσεις για το οικόπεδο 2

Στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027, εφόσον εξασφαλιστούν εγκαίρως όλες οι απαραίτητες άδε...
10:30 , Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025

Απόπειρα απάτης με το πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» – Ένα ακίνητο δηλώθηκε 20 φορές

Αίσθηση προκαλεί απόπειρα απάτης με το πρόγραμμα « Ανακαινίζω Νοικιάζω» που έρχεται στο φως τη...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς