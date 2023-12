Όλγα Κεφαλογιάννη: Το α’ τρίμηνο του 2024 το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό

Στον σχεδιασμό του υπουργείου Τουρισμού για την περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, με αιχμή την αειφορία και τη βιωσιμότητα, εστίασε κατά τη συνέντευξή της στον διευθυντή – εκδότη της Realnews, Νίκο Χατζηνικολάου, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

Της Εύας Οικονομάκη και του Θάνου Μωριάτη

«Έχουμε στο επίκεντρο του σχεδιασμού μας τον άνθρωπο, το μέτρο και την ισορροπία», είπε η υπουργός Τουρισμού κατά τη διάρκεια του συνεδρίου “Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση”, το οποίο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και το οποίο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.

Όπως επεσήμανε η Όλγα Κεφαλογιάννη, μέσα στο α’ τρίμηνο του 2024 θα έχει ολοκληρωθεί το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. «Προφανώς ως υπουργείο Τουρισμού είμαστε ένα μάχιμο υπουργείο. Είμαστε σε συνεργασία με τα υπόλοιπα υπουργεία για να έχουμε τα απαραίτητα θεσμικά εργαλεία. Σήμερα είμαστε στο τελικό στάδιο της ολοκλήρωσης του νέου χωροταξικού για τον τουρισμό», είπε.

Η υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε, μάλιστα, στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» και τον αναπτυξιακό του χαρακτήρα, επισημαίνοντας πως «θέλουμε πάντα οι Έλληνες να ταξιδεύουν στη χώρα και πρέπει να έχουμε και τα εργαλεία για να υποστηρίξουμε όσους έχουν ανάγκη. Το πρόγραμμα του υπουργείου Τουρισμού έχει πολύ σημαντικό αναπτυξιακό πρόσημο. Θα ξεκινήσει από τον Ιανουάριο και θα διαρκέσει δύο χειμερινές περιόδους και καλό θα ήταν οι δικαιούχοι να κάνουν χρήση στις περιοχές που έχουν πληγεί ή είναι πιο δύσκολο να προσελκύσουν τουρίστες από το εξωτερικό». Προσέθεσε, δε, πως φέτος το υπουργείο Τουρισμού έχει θέσει υψηλότερα εισοδηματικά κριτήρια, κοινωνικά κριτήρια και έχει αυξήσει την επιδότηση.

Αναφερόμενη στην ανάγκη για επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν, η Όλγα Κεφαλογιάννη έκανε λόγο για ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και άμβλυνση των πιέσεων που υφίστανται οι προορισμοί τους καλοκαιρινούς μήνες. Η ίδια εστίασε στην ανάγκη εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος, πέρα από το μοντέλο «ήλιος-θάλασσα». «Δεν έχουμε επενδύσει όσο έπρεπε στον πολιτιστικό τουρισμό, για παράδειγμα», είπε, θέτοντας επίσης στο επίκεντρο τον αγροτουρισμό, την κρουαζιέρα και τον ιατρικό-ιαματικό τουρισμό. «Το θέμα είναι να μπορεί ένας προορισμός να λειτουργήσει εκτός της καλοκαιρινής περιόδου. Το καλύτερο παράδειγμα είναι η Αθήνα, η οποία πριν από 10 χρόνια είχε πληγεί περισσότερο από κάθε άλλο προορισμό. Καταφέραμε να κάνουμε την Αθήνα city break», τόνισε.

Σε ό, τι αφορά την κλιματική κρίση, η υπουργός Τουρισμού είπε πως «τη βιώσαμε στην Ελλάδα με τον πιο οδυνηρό τρόπο. Σε συνθήκες δύσκολες δείξαμε ότι ως Ελλάδα έχουμε τον μηχανισμό και τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις».

Εστιάζοντας στις υποδομές, η Όλγα Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε στην ιδιωτικοποίηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων και τη διαχείρισή τους από τη Fraport Greece, επισημαίνοντας πως η εν λόγω ιδιωτικοποίηση αναβάθμισε την εμπειρία στα αεροδρόμια. «Ήταν η πιο πετυχημένη ιδιωτικοποίηση. Δεν έχουμε κανένα από τα προβλήματα που είχαμε στο παρελθόν. Είναι η συνολική εμπειρία που έχεις σε μια χώρα. Η πρώτη και η τελευταία εμπειρία πρέπει να είναι εξίσου καλές», είπε χαρακτηριστικά και προσέθεσε πως πρέπει να «πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε αναβάθμιση στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου για να μπορεί να υποδεχτεί τους ταξιδιώτες τα επόμενα χρόνια μέχρι να είναι έτοιμο το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι».

Αναφερόμενη στα αντανακλαστικά του ελληνικού τουρισμού αμέσως μετά την πανδημία του κορονοϊού, η υπουργός Τουρισμού τόνισε πως το άνοιγμα της χώρας νωρίτερα από άλλες, «έδωσε τη δυνατότητα στην Ελλάδα να μπει μπροστά από τους ανταγωνιστές της και να ενισχύσει το μερίδιό της. Η ανθεκτικότητα και η ανταγωνιστικότητα αποτελούν δύο σημαντικά στοιχεία για τον ελληνικό τουρισμό», επεσήμανε.

