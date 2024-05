Καφές: Στο τραπέζι η παραμονή του στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% – «Πικρό χαρμάνι» λόγω ανατιμήσεων

Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να παραμείνει ο ΦΠΑ στον καφέ στο 13% λόγω της ραγδαίας αύξησης στην τιμή του προϊόντος.

Σε μια προσπάθεια να ελεγχθούν οι ανατιμήσεις στον καφέ που τον έχουν κάνει πικρό για τους καταναλωτές, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών «ζυγίζει» τα πράγματα και φαίνεται να προκρίνει το σενάριο για παράταση του μειωμένου συντελεστή και μετά το τέλος Ιουνίου οπότε και λήγει η ισχύς του μέτρου.

Την παραμονή του καφέ στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 13%, καθώς και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης – ο οποίος επηρεάζει κατά 55% την τελική τιμή για τον καταναλωτή- ζητούν οι παράγοντες της αγοράς.

Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν το επόμενο διάστημα και σε κάθε περίπτωση πριν από το τέλος Ιουνίου. Αν δεν υπάρξει παρέμβαση από την κυβέρνηση ο συντελεστής ΦΠΑ για τον σερβιριζόμενο καφέ και για κατανάλωση σε «πακέτο» θα ανέβει στο 24% από 13%.

Οι εκπρόσωποι της αγοράς σημειώνουν ότι η επαναφορά του καφέ στο 24% ΦΠΑ θα οδηγήσει σε πρόσθετη αύξηση 11 μονάδων οι οποίες θα «περάσουν» στη λιανική τιμή με αρνητικές συνέπειες για τους καταναλωτές αλλά και την εστίαση γενικότερα, καθώς οι επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα απορρόφησης των αυξήσεων.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι τιμές στην αγορά ποικιλίας καφέ Robusta έχουν φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 45 ετών και από τον Ιανουάριο του 2024 έως το Μάιο έχουν αυξηθεί κατά 50% συμπαρασύροντας προς τα πάνω τη τιμή του καφέ Arabica. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις με τη νέα αύξηση 20% στην τιμή του καφέ ο Φρέντο εσπρέσο (take away) θα πωλείται στα 2,40-2,60 ευρώ από 2-2,20 ευρώ ενώ η τιμή του Φρέντο καπουτσίνο (take away) θα ανέβει στα 2,60-2,90 ευρώ από 2,20- 2,40 ευρώ σήμερα.

Πάντως το δημοσιονομικό κόστος για την παράταση του μειωμένου ΦΠΑ στον καφέ δεν είναι απαγορευτικό καθώς μαζί με τα ταξί, που τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει σχέδιο για διατήρηση του χαμηλού συντελεστή, ανέρχεται στα 77 εκατ. Ευρώ, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης αναμένεται να δοθεί στην επικείμενη συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών με τη διοίκηση της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης.

Όσον αφορά πάντως στον ΕΦΚ στον καφέ, η ηγεσία του ΥΠΟΙΚ, δεν φαίνεται να συζητά καν το θέμα, καθώς μια μείωση θα άνοιγε τεράστια τρύπα στα κρατικά ταμεία και θα έθετε σε κίνδυνο το δημοσιονομικό στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 2,1% του ΑΕΠ φέτος.

Σύμφωνα με τον νόμο, εκτός του καφέ, στις 30 Ιουνίου τελειώνει το καθεστώς του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% για το κακάο, το τσάι, το χαμομήλι και λοιπά αφεψήματα που σερβίρονται σε καταστήματα εστίασης ή καταναλώνονται σε πακέτο ή «στο χέρι».

Η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ σε αθλητισμό, πολιτισμό, καφέ, μεταφορές και τουριστικό πακέτο καθιερώθηκε την περίοδο της πανδημίας ως ένα μέτρο στήριξης της αγοράς. Έκτοτε υπήρξαν αλλεπάλληλες παρατάσεις μέχρι τις αρχές του έτους οπότε τέθηκε σε ισχύ μόνιμη μείωση των συντελεστών από το 24% στο 13% για τα αναψυκτικά, τις μεταφορές, τα γυμναστήρια, τα εισιτήρια στους κινηματογράφους ενώ επεκτάθηκαν για για ακόμη ένα εξάμηνο οι μειωμένοι συντελεστές στον καφέ και τα ροφήματα στην εστίαση καθώς και στα κόμιστρα των ταξί.