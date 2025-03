Η Κίνα ανακοινώνει την ανακάλυψη πελώριου κοιτάσματος πετρελαίου στη Νότια Σινική Θάλασσα

Η κινεζική πετρελαϊκή εταιρεία CNOOC εντόπισε κοίτασμα αργού πετρελαίου σε ανατολικό τομέα της Νότιας Σινικής Θάλασσας —με «αποδεδειγμένα» κοιτάσματα κάπου 100 εκατομμυρίων τόνων—, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, το κοίτασμα που εντοπίστηκε, το Huizhou 19-6, βρίσκεται κάπου 170 χιλιόμετρα ανοικτά της παραθαλάσσιας πόλης Σεντζέν.

The China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) announced on Monday that it has discovered a major oilfield in the eastern South China Sea, with proven reserves exceeding 100 million tonnes. The newly discovered Huizhou 19-6 oilfield marks a breakthrough in China’s offshore… pic.twitter.com/fvV4gvTUFA

