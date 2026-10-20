Η CAPITAL MARITIME FINANCE CORP. εισάγεται στην Euronext

Η Euronext συγχαίρει σήμερα την CAPITAL MARITIME FINANCE CORP., μία από τις κορυφαίες ναυτιλιακές εταιρείες στον κλάδο της μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, για την αρχική δημόσια προσφορά και την εισαγωγή των μετοχών της στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens (Κωδικός: CMFC).

Πρόκειται για την πρώτη αποκλειστική εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στην Euronext Athens, η οποία ακολουθεί την ολοκλήρωση της μεγαλύτερης έκδοσης μετοχών ναυτιλιακής εταιρείας στην Ελλάδα. Η εισαγωγή της CAPITAL MARITIME FINANCE CORP. είναι η τρίτη κατά σειρά εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στην Euronext Athens το 2026.

Η CAPITAL MARITIME FINANCE CORP. είναι μια διεθνής ναυτιλιακή εταιρεία που δραστηριοποιείται στην πλοιοκτησία, την εκμετάλλευση και τη διαχείριση πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, παρέχοντας υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς σε διεθνείς εταιρείες τακτικών γραμμών μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων ναύλωσης.

Σήμερα, ο εν λειτουργία στόλος της αποτελείται από δεκατρία (13) πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, συνολικής χωρητικότητας 27.891 TEU (μονάδες ισοδύναμες με εμπορευματοκιβώτια μήκους 20 ποδών). Για την εταιρεία ναυπηγούνται επιπλέον είκοσι τρία (23) πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, συνολικής χωρητικότητας 120.874 TEU. Με την ολοκλήρωση όλων των παραδόσεων, ο στόλος της θα αποτελείται από 36 εξ ολοκλήρου ιδιόκτητα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, για το σύνολο των οποίων έχουν συναφθεί μακροχρόνιες συμβάσεις χρονοναύλωσης με διάρκεια έως το 2038. Στην Euronext Athens εισήχθη προς διαπραγμάτευση το σύνολο των 140.000.000 μετοχών της εταιρείας: 100.000.000 υφιστάμενες και 40.000.000 νέες μετοχές, οι οποίες εκδόθηκαν μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς.

Μέσω της δημόσιας προσφοράς αντλήθηκαν συνολικά €300 εκατ., με ισχυρή ζήτηση από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η δημόσια προσφορά υπερκαλύφθηκε κατά 4,34 φορές στην τιμή διάθεσης των €7,50 ανά μετοχή.

Η χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση της εταιρείας κατά την ημέρα της εισαγωγής ανήλθε σε €1,05 δισ.

Ο Γεράσιμος Καλογηράτος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της CAPITAL MARITIME FINANCE CORP., δήλωσε:

«Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τους νέους μετόχους μας και ξεκινάμε την πορεία μας ως εισηγμένη εταιρεία στην Euronext Athens. Η ισχυρή ζήτηση για τη δημόσια προσφορά μας αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στο συγκροτημένο επιχειρηματικό μοντέλο της Capital Maritime Finance Corp. Το μοντέλο αυτό στηρίζεται σε έναν σύγχρονο, ενεργειακά αποδοτικό στόλο πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υψηλών προδιαγραφών, για το σύνολο του οποίου έχουν εξασφαλιστεί μακροχρόνιες ναυλώσεις με κορυφαίες εταιρείες τακτικών γραμμών. Παράλληλα, έχουμε σαφές σχέδιο ανάπτυξης, με 23 επιπλέον πλοία που έχουν ήδη παραγγελθεί. Η εισαγωγή αυτή ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως παγκόσμιου ναυτιλιακού κέντρου και μας επιτρέπει να υλοποιήσουμε τη στρατηγική μας με τη στήριξη της διεθνούς και της εγχώριας επενδυτικής κοινότητας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους επενδυτές μας, τους αναδόχους και τους συμβούλους μας, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και, φυσικά, τους συνεργάτες μας στην Euronext και όλους τους ανθρώπους της Capital που συνέβαλαν ώστε να γίνει πραγματικότητα η σημερινή εισαγωγή».

Η ομιλία του κ. Γεράσιμου Καλογηράτου:

Κύριε Πρόεδρε του Euronext Athens, κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αγαπητοί παριστάμενοι καλημέρα σας.

Είναι μεγάλη μας τιμή που είμαστε εδώ σήμερα να σημάνουμε όλοι μαζί μια εισαγωγή ορόσημο, τόσο για την εταιρεία, αλλά θεωρώ και για την ελληνική κεφαλαιαγορά: το πρώτο αμιγώς ελληνικό ναυτιλιακό IPO

Μια συναλλαγή που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία αφού, η δημόσια προσφορά ξεκίνησε με στόχο την άντληση 250 εκατομμύρια ευρώ και η ζήτηση ξεπέρασε το 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τελικά η Capital Maritime Finance άντλησε 300 εκατομμύρια ευρώ και η ανταπόκριση ήρθε από όλες τις πλευρές: τόσο από Έλληνες ιδιώτες, όσο και από εγχώριους και διεθνείς θεσμικούς επενδυτές.

Προσωπικά διαβάζω αυτή την επιτυχία με δύο τρόπους. Αντανακλά θεωρώ την ελκυστικότητα της εταιρείας μας – σύγχρονος στόλος, μακροχρόνιες ναυλώσεις και σαφής μερισματική και αναπτυξιακή πολιτική.

Δείχνει όμως και ότι υπάρχει μια μεγάλη, ώριμη και καλά ενημερωμένη επενδυτική βάση που θέλει να επενδύσει σε ναυτιλιακές εταιρείες εισηγμένες στην Αθήνα με την σωστή δομή, εταιρική διακυβέρνηση και επενδυτική πρόταση.

Η Αθήνα είναι ήδη ναυτιλιακό κέντρο – αυτό δεν χρειάζεται απόδειξη. Αυτό που καθιερώνει η σημερινή συναλλαγή είναι ότι η Αθήνα είναι και τόπος όπου οι ναυτιλιακές εταιρείες μπορούν να δραστηριοποιούνται και στις κεφαλαιαγορές. Είναι μια ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στο Euronext Athens και στο ελληνικό τραπεζικό και κανονιστικό οικοσύστημα.

Πολλοί συνέβαλαν σε αυτό το αποτέλεσμα και θέλω να τους ευχαριστήσω: πρώτα το αναδοχικό μας σχήμα – Τράπεζα Πειραιώς, Euroxx, Eurobank, Εθνική, Optima, Credia, Pantelakis και Ambrosia, τις τράπεζες που χρηματοδοτούν τα πλοία μας – ανάμεσα τους ξεχωρίζω την ING, Εθνική Τράπεζα και την BNP, τους νομικούς συμβούλους όλων των πλευρών, όπως και τους ελεγκτές μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για το πώς πλαισίωσε αυτή την συναλλαγή και την εργασία σε σφιχτά χρονοδιαγράμματα. Και φυσικά, την ομάδα της Capital, που έχει καταφέρει φέτος πραγματικά το ακατόρθωτο! Σας ευχαριστώ πολύ.

Ένα τελευταίο σχόλιο: Η εμπιστοσύνη που μας έδειξαν οι επενδυτές μάς τιμά και μας δεσμεύει. Η πραγματική δουλειά αρχίζει σήμερα: να υλοποιήσουμε όσα θέσαμε και παρουσιάσαμε στους επενδυτές μας και να πάμε την εταιρεία παραπέρα.

Σας ευχαριστώ.