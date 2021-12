Amazon: Πώς αποφασίστηκε η μεγάλη επένδυση στην Ελλάδα – Επεκτείνει τις δραστηριότητές της παγκοσμίως

Σε περισσότερες από 30 μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο επεκτείνει τις δραστηριότητές της η Amazon Web Services, όπως ανακοίνωσε σε ανάρτησή της στο twitter. H εταιρεία ανακοίνωσε παράλληλα πως μεταξύ των χωρών στις οποίες εγκαινιάζει «τις 30 νέες Τοπικές Ζώνες» συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα.

Στην ανάρτηση υπογραμμίζεται ακόμη πως οι «Τοπικές Ζώνες στρατηγικά τοποθετημένες σε μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές, επιτρέπουν στους τελικούς χρήστες να τρέξουν προγράμματα υψηλών απαιτήσεων χωρίς χρονική καθυστέρηση».

The world is yours. 🌏💻🛰 AWS will expand Local Zones to over 30 major cities around the world. Strategically placed in major metro areas, Local Zones allow you to run latency sensitive applications closer to end users worldwide. #AWS #reInvent https://t.co/SOOQJFf0ld pic.twitter.com/TNpd3rMlrW

— Amazon Web Services (@awscloud) December 2, 2021