Άδωνις Γεωργιάδης: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για ΑΠΕ

Στις τεράστιες δυνατότητες που έχει η Ελλάδα στην παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Άδωνις Γεωργιάδης, υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατά την ομιλία του στο συνέδριο «Η πράσινη οικονομία στην εποχή της ενεργειακής κρίσης», το οποίο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting Firm και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.

Της Εύας Οικονομάκη

«Η ενεργειακή κρίση που βιώνουμε είναι η μεγαλύτερη κρίση που έχει αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ενωση τα τελευταία χρόνια. Θα μπορούσε αυτή η τεράστια κρίση, ωστόσο, να αναδειχθεί σε μία οικονομική και πολιτική ευκαιρία για την Ελλάδα, αναλόγως πώς θα αντιδράσουμε εμείς», είπε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα θα έπρεπε στις ΑΠΕ να έτρεχε με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από άλλους. Έχουμε κάνει πράγματα, αλλά με βάση τις αντικειμενικές μας δυνατότητες έχουμε μείνει πίσω».

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων τόνισε, μάλιστα, πως η ενεργειακή κρίση και η αύξηση των τιμών ενέργειας ωθούν τη χώρα στην επιτάχυνση παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, όχι μόνο επειδή είναι κλιματικά ωφέλιμες, αλλά επειδή τώρα είναι εξαιρετικά προσοδοφόρες. Ανέδειξε, δε, και το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον γύρω από τις ΑΠΕ, λέγοντας: «Ο καπιταλισμός λειτουργεί με το συμφέρον. Το συμφέρον λοιπόν είναι να παράγεις ενέργεια από ΑΠΕ. Γι’ αυτό και αιτήματα επενδύσεων για ΑΠΕ που έρχονται κάθε μέρα στο υπουργείο είναι απεριόριστες. Είναι υπερβολικά περισσότερες από το διαθέσιμο δίκτυο, στο οποίο θα “κουμπώσουν” αυτά τα έργα. Τα επόμενα 4-6 χρόνια θα είναι χρόνια κοσμογονίας για το δίκτυο και τις επενδύσεις στις ΑΠΕ».

Ο Αδ. Γεωργιάδης είπε επίσης ότι για την Ελλάδα η «πράσινη» ενέργεια μπορεί να γίνει το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημά της και να αποκτήσει εξαγωγική δύναμη, ενώ, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει θεσπίσει τις μεγαλύτερες επιδοτήσεις σε ολόκληρη τη Ευρώπη. «Το ρεύμα είναι σαν χρυσάφι και πρέπει να το καταναλώνουμε με σύνεση», κατέληξε.