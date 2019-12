Της Εύας Οικονομάκη

Την ανάγκη αναβάθμισης των τουριστικών σπουδών υπογράμμισε ο υφυπουργός Τουρισμού, Μάνος Κόνσολας, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Next is Now: 2019 - Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές», που διοργανώνει για δεύτερη χρονιά το enikonomia.gr και ο οργανισμός Next is Now και πραγματοποιείται με την υποστήριξη του υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ, της περιφέρειας Ατιικής και του Περιφερειακού Ταμείου Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στο μνημόνιο συναντίληψης μεταξύ των 10 πανεπιστημίων με τουριστικές σπουδές και του υπουργείου Παιδείας για την ενίσχυση της τουριστικής εκπαίδευσης.