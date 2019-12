Το NBA βρίσκεται όπως όλοι σε χριστουγεννιάτικη διάθεση. Η αθλητική ιστοσελίδα «ballislife.com» έφτιαξε ένα εντυπωσιακό βίντεο με κορυφαίες φάσεις από το ΝΒΑ. Σε αυτό βλέπουμε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πρωταγωνιστεί στις καλύτερες φάσεις της δεκαετίας, στα παιχνίδια που έχουν πραγματοποιηθεί ανήμερα των Χριστουγέννων.

Best #NBAXmas Plays Of The Decade!

pic.twitter.com/ek8XEp7IOn