Άνετα και με 3-0 σετ ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατέκτησε το Αυστραλιανό Όπεν, νικώντας τον Ράφα Ναδάλ.

Ο Τζόκοβιτς δεν συνάντησε καμία αντίσταση από τον Ισπανό τενίστα και πήρε τον τελικό χωρίς να χάσει σετ. (6-3, 6-2, 6-3).

Ο 31 ετών Σέρβος, ο οποίος είναι Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη, νίκησε στον τελικό της διοργάνωσης τον Ράφα Ναδάλ με 6-3, 6-2, 6-3 και πανηγύρισε τον 15ο γκραν σλαμ τίτλο στην καριέρα του. Παράλληλα, ο «Νόλε», ο οποίος είχε επικρατήσει και στην προηγούμενη αναμέτρησή τους στον τελικό του Όπεν Αυστραλίας (το 2012), είναι πλέον ο κορυφαίος όλων των εποχών στο συγκεκριμένο τουρνουά, καθώς έφτασε τους επτά τίτλους (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019) στη διοργάνωση, την ώρα που ο Αυστραλός Ρόι Έμερσον και ο Ελβετός Ρότζερ Φέντερερ μετρούν από έξι κατακτήσεις.

History Maker.

The moment you win your seventh #AusOpen title.@DjokerNole #AusOpenFinal pic.twitter.com/7HC5Gwyfuh