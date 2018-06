Στο ημίχρονο του αγώνα Νιγηρία-Αργεντινή ο Ντιέγκο Μαραντόνα αποχώρησε από τη θέση του στην κερκίδα υποβασταζόμενος και σε κακή κατάσταση. Ο Αργεντινός αστέρας δεν μπορούσε να περπατήσει μόνος του και με τη βοήθεια ενός ανθρώπου του περιβάλλοντός του, πήγε στη σουίτα του γηπέδου της Αγίας Πετρούπολης, όπου οι υπεύθυνοι τον κάθισαν σε μία καρέκλα και του έκαναν αέρα.

Diego Maradona had to be carried out of the Saint Petersburg Stadium this evening#WorldCup pic.twitter.com/F8PmEg7xOw