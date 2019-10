Γροθιά στο στομάχι είναι η μαρτυρία μίας ψυχολόγου των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, η οποία περιγράφει στην κάμερα τα όσα της είπαν πρόσφυγες και μετανάστες, που διαμένουν στη Μόρια, έπειτα από τη φονική πυρκαγιά.

"Mum, why did you bring me back to the war?" - @MSF psychologist in #Lesbos recounts her patients' experiences during last Sunday's deadly fire in #Moria. pic.twitter.com/gU9v4KuFXe