Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έχει εκφραστεί πολλές φορές δημοσίως εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή τη φορά, ο σταρ του Χόλιγουντ επιτέθηκε στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, από τη σκηνή της απονομής των βραβείων Tony.

Συγκεκριμένα, όταν ανέβηκε για να απονείμει ένα βραβείο, ο Ντε Νίρο είπε: «Θέλω να πω ένα πράγμα. Να πάει να γα@@@θεί ο Τραμπ». Στη συνέχεια, επανέλαβε τη φράση λέγοντας «Δεν ισχύει πια το σύνθημα «Kάτω ο Τραμπ». Να πάει να γαμ@@@θεί ο Τραμπ!».

Δείτε το βίντεο:

Robert De Niro's hatred for Trump is one of the funniest things in the world 😂😂😂

(Shoutout Australia for not censoring curse words on television)pic.twitter.com/pTla4xXeVM