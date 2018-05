Περίπου 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη κατά τη διάρκεια των εβραϊκών εορτασμών Lag BaOmer στο Λονδίνο, σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα Express.

Η έκρηξη σύμφωνα με τις μαρτυρίες προκλήθηκε όταν οι παρευρισκόμενοι άρχισαν να πετούν τα κινητά τους τηλέφωνα στη μεγάλη φωτιά που είχε στηθεί, όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο.

Earlier this evening we provided a mega response team to a major incident as a result of a fire explosion, alongside @Ldn_Ambulance @LAS_HART & @lfbhackney, Multiple patients were treated. pic.twitter.com/I7q0GQ14Z8