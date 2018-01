Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο άνδρας που εισέβαλε νωρίτερα στον σιδηροδρομικό σταθμό της Γάνδης κραδαίνοντας ένα μαχαίρι. Οι Βέλγοι αστυνομικοί τον κάλεσαν επανειλημμένα να παραδοθεί και αναγκάστηκαν να τον πυροβολήσουν καθώς εκείνος κινείτο απειλητικά. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει γίνει γνωστό εάν το περιστατικό συνδέεται με τρομοκρατία, αν και υπάρχουν διάφορες μαρτυρίες στα social media που αναφέρουν ότι ο δράστης είναι μουσουλμάνος και φώναζε "Αλλάχου Ακμπάρ" (Ο Αλλάχ είναι μεγάλος).

Αξίζει να σημειωθεί πως μόλις χθες οι αρχές του Βελγίου υποβάθμισαν το επίπεδο απειλής εκτιμώντας ότι σχεδόν δύο χρόνια μετά τις βομβιστικές επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 32 άνθρωποι στις Βρυξέλλες, έχει απομακρυνθεί η πιθανότητα μιας νέας τρομοκρατικής επίθεσης από φανατικούς μουσουλμάνους.

BREAKING: Police shot and injured a man at #Ghent railway station Ghent-Sint-Pieters, after he was brandishing a knife while shouting "Allahu Akbar" (video credit @samvangysegem) pic.twitter.com/4Z5XVTi9oJ