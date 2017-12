Το τραγούδι «All I want for Christmas is you» της Μαράια Κάρεϊ συναγωνίζεται εδώ και 23 χρόνια το «Last Christmas» του Τζορτζ Μάικλ για το ποιο θα ακουστεί περισσότερο κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου. Έχετε αναρωτηθεί, όμως, ποτέ πόσα χρήματα έχει βγάλει η 47χρονη σήμερα ντίβα από αυτό το τραγούδι;

Σύμφωνα με τους συντάκτες του έγκριτου οικονομικού περιοδικού «The Economist», η Μαράια Κάρεϊ έχει συγκεντρώσει συνολικά 60 εκατομμύρια δολάρια από τα δικαιώματά της στο «All I want for Christmas is you». Το δημοσίευμα του Economist, μάλιστα, αναφέρει πως πρόκειται για το τραγούδι που έχει παιχτεί περισσότερες φορές από οποιοδήποτε άλλο στο Spotify, στη λίστα με τα πιο δημοφιλή χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

Όταν η Μαράια Κάρεϊ τραγούδησε για πρώτη φορά το τραγούδι που έμελλε να γίνει ένα από τα πιο εμβληματικά της χριστουγεννιάτικης περιόδου ήταν μόλις 24 ετών!