Πιτσιλής: Έτος προσαρμογής στη νέα πλατφόρμα ηλεκτρονικών βιβλίων το 2020

Μιλώντας στο 11ο Thessaloniki Tax Forum, με θέμα: "Φορολογία και Οικονομική ανάπτυξη, με κλειδί την ψηφιακή ωριμότητα", ο κ. Πιτσιλής επεσήμανε ότι "θετικά και πάνω από τους στόχους έχουν κινηθεί και οι επιστροφές φόρων. Μέχρι σήμερα πάνω από 3,93 δισ. ευρώ έχουν επιστραφεί σε επιχειρήσεις και πολίτες".

"Με φετινή μας απόφαση", είπε, "τροποποιήσαμε και καταστήσαμε ακόμη πιο αποτελεσματική τη σχετική κανονιστική νομοθεσία ώστε να επισπευσθεί ακόμη περισσότερο η επιστροφή στις συνεπείς επιχειρήσεις, χωρίς να χρειάζεται για αυτές να διεξαχθούν τρεις έλεγχοι πριν επανενταχθούν στη χρυσή λίστα των εγκεκριμένων οικονομικών φορέων".

Ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ χαρακτήρισε "ευχάριστη" και την εικόνα επιβράδυνσης δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών και σημείωσε ότι "ναι μεν αυτό είναι σημάδι της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας", αλλά είναι παράλληλα σημάδι και της "αποτελεσματικότητας της φορολογικής διοίκησης".

Κάνοντας προαπολογισμό της φετινής χρονιάς, 43 ημέρες πριν τη λήξη της, ο κ. Πιτσιλής, ανέφερε ότι το 2019 αποτέλεσε τη χρονιά που συνεχίστηκε η ηλεκτρονικοποίηση σειράς υπηρεσιών. "Φέτος ανοίξαμε εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης παρακρατημένου φόρου. Προχωρήσαμε τη διασύνδεση μητρώων της ΑΑΔΕ με την Ελληνική Αστυνομία για τις αλλαγές ταυτοτήτων. Θέσαμε σε εφαρμογή την ηλεκτρονική πλατφόρμα του τέλους πλόων αναψυχής και εμποροπλοίων, του ΤΕΠΑΥ, προχωρήσαμε στην ηλεκτρονική έκδοση ενημέρωσης της μεταβίβασης ακινήτων για βεβαιωμένα και μη ληξιπρόθεσμα χρέη έως 5.000 ευρώ από εκεί που το όριο ήταν 30 ευρώ και εγκαινιάσαμε πλατφόρμα Lotify για ινχηλασιμότητα αλκοολούχων" . Ο ίδιος σημείωσε μάλιστα πως υποστηρίχθηκαν πολύ δύσκολες τεχνικά ρυθμίσεις και εντάχθηκαν στις ρυθμίσεις των 120 δόσεων περίπου 5,9 δισ. ευρώ».

"Τα καλά αποτελέσματα και η εξωστρέφεια " έφεραν και διεθνή αναγνώριση, υπογράμμισε. "Πριν 17 μήνες, ξεκίνησε προσπάθεια διαμόρφωσης με άλλες φορολογικές διοικήσεις της ΕΕ για την ατζέντα στρατηγικών θεμάτων που αφορούν όλα τα κράτη- μέλη. "Έχει προχωρήσει αυτό. Η Ελλάδα είναι πλέον οδηγός ενός πολύ σημαντικού πρότζεκτ για διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού από φορολογικές διοικήσεις. Η καλή αυτή δουλειά επισφραγίστηκε και με την ανάθεση στην ΑΑΔΕ της προεδρίας του ΙΟΤΑ" σημείωσε και ειδικά στο κομμάτι της εκπαίδευσης είπε ότι "πάνω από 500 υπάλληλοι πλέον λαμβάνουν 9μηνη εκπαίδευση στην φορολογική και τελωνειακή ακαδημία πριν αναλάβουν υποθέσεις τόσο για πολίτες, όσο και για επιχειρήσεις".

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Υπογραμμίζοντας ότι πέραν των όσων πρέπει να γίνουν για την υλοποίηση του φορολογικού νομοσχεδίου μόλις γίνει νόμος, ο κ.Πιτσιλής αναφέρθηκε στα "πολλά" και "μεγάλα έργα" που "τρέχουν" και έχουν ως κεντρικό υπόβαθρο τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

"Προχωράμε, όπως είπε, στη ψηφιοποίηση δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου" και το νομοθετικό πλαίσιο είναι έτοιμο. "Αισιοδοξούμε ότι θα το δούμε ψηφισμένο τις επόμενες ημέρες έτσι ώστε, μέχρι τέλος του χρόνου αν είναι δυνατόν να έχουμε ανοίξει και την εφαρμογή για τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων. Εργαζόμαστε εντατικά για να υιοθετήσουμε ένα σύστημα πληρωμών, όπου οι πληρωμές, θα εμφανίζονται άμεσα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του οφειλέτη και έτσι να μη χρειάζεται να πηγαίνουν οι ενδιαφερόμενοι στην αρμόδια ΔΟΥ για την πληρωμή του φόρου όταν θέλουν να γίνει άμεσα η συναλλαγή".

Το 2020 έτος προσαρμογής στη νέα πλατφόρμα για τα ηλεκτρονικά βιβλία

"Με μεγάλη ένταση", είπε ο κ. Πιτσιλής, προχωρά και το τρίπτυχο "ηλεκτρονικά βιβλία- ηλεκτρονική τιμολόγηση-διασύνδεση φορολογικών μηχανισμών" με τα πληροφοριακά συστήματα ΑΑΔΕ. Το νομοθετικό πλαίσιο για τα ηλεκτρονικά βιβλία είναι πλέον στην τελική του μορφή και μετά τη ψήφισή του θα ακολουθήσουν και οι προβλεπόμενες κανονιστικές αποφάσεις και πρόσθεσε ότι ο προσανατολισμός είναι η επόμενη χρονιά. Το "2020 να είναι η χρονιά προσαρμογής για όλους στη νέα πλατφόρμα των ηλεκτρονικών βιβλίων". Πρόθεση υπάρχει επίσης να "δώσουμε έμφαση πιο πολύ στην εκπαίδευσή μας στο νέο σύστημα και ιδίως την πρώτη χρονιά στα τυχόν λάθη που μπορεί να προκύψουν από δηλώσεις. Είναι ένα νέο σύστημα θα βρεθούν ενδεχομένως πράγματα που πρέπει να διορθωθούν».

"Τα ηλεκτρονικά βιβλία -υπογράμμισε ο ίδιος- "δίνουν νόημα και πραγματική αξία στις δυο άλλες πτυχές του ψηφιακού μετασχηματισμού: στην ηλεκτρονική τιμολόγηση και στη διασύνδεση των φορολογικών μηχανισμών με το TAXIS. Χωρίς τα ηλεκτρονικά βιβλία απλώς θα μαζεύαμε κάπου δεδομένα χωρίς να έχει αξία αυτό ούτε για τις επιχειρήσεις ούτε για εμάς».

Για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, ο διοικητής της ΑΑΔΕ είπε "είμαστε έτοιμοι αμέσως μετά τη ψήφιση του αναγκαίου πλαισίου να εισηγηθούμε τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις για την πιστοποίηση παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης και αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε τη σχετική διαδικασία".

Για τη διασύνδεση φορολογικών μηχανισμών με αφορμή και μια μεγάλη υπόθεση που ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ο κ. Πιτσιλής επισήμανε: "Το σημερινό τοπίο είναι δυστυχώς κατακερματισμένο. Έχουμε φορολογικούς μηχανισμούς και ταμειακές που μπορούν να διαβιβάζουν σε πραγματικό χρόνο και on line δεδομένα. Έχουμε και πολλές , πάνω από 160.000 ταμειακές μηχανές με ληγμένες άδειες καταλληλότητας και υπάρχει και μια σειρά επιχειρήσεων που δεν έχουν καν υποχρέωση να τηρούν τέτοιους μηχανισμούς".

"Το τοπίο αυτό όπως εξήγησε δημιουργεί σοβαρές ανισορροπίες στην αγορά. Η απάντηση στον κατακερματισμό και στα κενά στην παρακολούθηση, είναι η διαβίβαση στα πληροφορικά συστήματα της ΑΑΔΕ όλων των παραστατικών σε πραγματικό χρόνο συναλλαγή ανά συναλλαγή (one by one)" και "είναι αναγκαίο να συζητήσουμε με φορείς για το πώς θα προχωρήσει το προαναφερόμενο, στο πρώτο εξάμηνο του 2020".

Μιλώντας για το έργο που "τρέχει" με τη γγ. Πληροφοριακών Συστημάτων και αφορά στη διασύνδεση μητρώων ΑΑΔΕ με του ΥΠΕΣ για ληξιαρχικά γεγονότα, εξέφρασε αισιοδοξία πως ότι "μέχρι το τέλος του 2019 θα έχουν γίνει όσα πρέπει να απαλλάξουμε τους πολίτες από ένα βάρος που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια ότι πρέπει να πάνε και στην εφορία για να δηλώσουν ένα ληξιαρχικό γεγονός ευχάριστο ή δυσάρεστο" ενώ για το "άλλο μεγάλο σχέδιο αφορά που τον Ενιαίο αριθμό για την εξυπηρέτηση του πολίτη στη σχέση του με το δημόσιο αρκέστηκε να πει ότι "πολλές καλές ιδέες υπάρχουν και θα έχουμε δυνατότητα να πούμε περισσότερα τις επόμενες ημέρες".

Προς ανανέωση τα ελεγκτικά εργαλεία

"Έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου για να ανανεώσουμε ελεγκτικά εργαλεία", τόνισε ο διοικητής της ΑΑΔΕ. "Θα προχωρήσουμε πρόσθεσε, με τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου. Γίναμε σοφότεροι από βέλτιστες πρακτικές εφαρμογής αντίστοιχων πρακτικών σε άλλα κράτη μέλη. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο ώστε από το 2020 να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα νέα ελεγκτικά εργαλεία. Κεντρικοποιούμε και ομαδοποιούμε διαδικασίες είσπραξης και δυνάμεις με δυο μεγάλα εισπρακτικά κέντρα το ένα Αθήνα και το άλλο στη Θεσσαλονίκη με προφανή σκοπό να δώσουμε έμφαση στις μεγάλες υποθέσεις, στις μεγάλες οφειλές και να συγκεντρώσουμε δυνάμεις προς το σκοπό αυτό. Προχωρούμε και είμαι αισιόδοξος ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε πετύχει την κωδικοποίηση των αποφάσεων της νομοθεσίας ΦΠΑ, ώστε μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2020 να έχουμε κάνει τα επόμενα δυο βήματα: Την κωδικοποίηση εγκυκλίων ΦΠΑ και την έκδοση σειράς οδηγών σε απλή γλώσσα για θέματα που απασχολούν πιο συχνά τις κεντρικές υπηρεσίες. Αντίστοιχη δουλειά θα γίνει το 2020 και για τη Φορολογία Εισοδήματος».