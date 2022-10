Υγεία πάνω απ’ όλα 2022 – Πλεύρης: 2.000 γυναίκες διαγνώστηκαν έγκαιρα με το πρόγραμμα “Φώφη Γεννηματά” για τον καρκίνο του μαστού

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου κήρυξε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης κατά τη διάρκεια του 2oυ Συνεδρίου «Υγεία πάνω απ’ όλα 2022 / It’s all about health 2022» που συνδιοργανώνουν οι εταιρείες Next is Now και Dome Consulting, υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

των Κωνσταντίνας Χελιδώνη, Θάνου Μωριάτη

«Πέρσι τέτοια εποχή ήταν το πρώτο συνέδριο που συμμετείχα ως υπουργός και είχαμε αναφερθεί για το κομμάτι της πανδημίας. Η πανδημία βέβαια υπάρχει ακόμα, ωστόσο βρίσκεται σε άλλη φάση, η οποία έχει να κάνει με την δυνατότητα συνύπαρξης μας με αυτήν μέσω των εμβολίων και των αντιικών φαρμάκων. Αυτός ο χειμώνας θα είναι ένας καλύτερος χειμώνας. Ήδη έχουμε ένα μοντέλο συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα που θα έχει τα χαρακτηριστικά αντιμετώπισης της πανδημίας ως ενδημικής νόσου» δήλωσε ο υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στην διαφορετική φιλοσοφία με την οποία πρέπει να προσεγγίζεται ο τομέας της υγείας τονίζοντας ότι: «το θέμα στο κομμάτι της υγείας είναι πώς θα δούμε την υγεία με μια ολιστική προσέγγιση και προς αυτή την κατεύθυνση ξεκινήσαμε για να θέσουμε τις βάσεις για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας». Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον θεσμό του Προσωπικού Γιατρού υπογραμμίζοντας ότι μέχρι σήμερα αριθμεί 4,5 εκατ. πολίτες και 3.400 γιατρούς.

Κατά την εισήγηση του ιδιαίτερη μνεία έκανε στο πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά» υπογραμμίζοντας ότι το μοντέλο σε όλα τα συστήματα υγείας είναι να κρατήσουμε τον πολίτη υγιή. «Ήδη από την πρώτη φάση του προγράμματος γύρω στις 2 χιλιάδες γυναίκες έχουν διαγνωστεί σε τόσο πρώιμο στάδιο που δε θα χρειαστεί να κάνουν ούτε χημειοθεραπείες ούτε μαστεκτομή».

Τέλος αναφέρθηκε και στα χρηματοδοτικά εργαλεία με τα οποία θα ενισχυθεί ο τομέα της υγείας τονίζοντας ότι μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης θα κατευθυνθούν στη δημόσια υγεία περί τα 1,5 δισ. ευρώ, ενώ για το clawback προανήγγειλε ότι από του χρόνου θα υπάρχει ένας καλύτερος προϋπολογισμός αλλά ξεκαθάρισε ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουμε τον έλεγχο των καταναλώσεων.

Οι εργασίες του συνεδρίου μεταδίδονται και διαδικτυακά από το ygeia2022.gr, το real.gr και το enikos.gr, ενώ σε αυτές συμμετέχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της αντιπολίτευση, μέλη της πολιτικής ηγεσίας, ακαδημαϊκοί και κορυφαία στελέχη της αγοράς. Χρυσοί χορηγοί είναι οι: ELPEN, Onassis Foundation / Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και Hellenic Copper. Χορηγοί είναι οι: Hellenic Healthcare Group, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, Βιοιατρική, DEMO ABEE, Bennett, Integris Pharma, Siemens Healthineers, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, Υγειονομική Δυναμική. Υποστηρικές είναι οι: Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ, Affidea και MAVROGENIS.