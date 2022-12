Συναγερμός στην Βρετανία για κρούσματα στρεπτόκοκκου Α – Αυξάνονται οι θάνατοι παιδιών

«Συναγερμός» έχει σημάνει στη Βρετανία λόγω της μεγάλης αύξησης των κρουσμάτων του στρεπτόκοκκου Α.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA), τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες συνολικά τέσσερα παιδιά που μολύνθηκαν από τη βακτηριακή επιδημία έχασαν τη ζωή τους.

«Αυτή τη σεζόν έχουν καταγραφεί πέντε θάνατοι εντός επτά ημερών από τη διάγνωση διεισδυτικού στρεπτόκοκκου Α σε παιδιά κάτω των 10 ετών στην Αγγλία», δήλωσε ο βρετανικός οργανισμός υγειονομικής ασφάλειας.

Επίσης, ένα παιδί κάτω των 10 ετών πέθανε στην Ουαλία μετά από μόλυνση.

