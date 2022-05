Παρίσι –Bateaux mouches: Ο τουρισμός κρουαζιέρας και η ιστορία του!

Ο Σηκουάνας, η υδάτινη λεωφόρος στο Παρίσι, συνοδεύει τις βόλτες μικρών και μεγάλων στην πόλη του φωτός προσδίδοντας μια γοητεία μοναδική. Τα Bateaux mouches είναι ειδικά κατασκευασμένα για εν πλω περιηγήσεις ποταμόπλοια κάνουν την κρουαζιέρα στα νερά του, μια αξέχαστη εμπειρία. Με γυάλινη οροφή και παράθυρα, προσφέρουν ανεμπόδιστη θέα προς τα αξιοθέατα του Παρισιού, όπως ο Πύργος του Άιφελ, το Λούβρο, το Μουσείο Orsay, το Conciergerie και την Παναγία των Παρισίων… Δίνουν έτσι την ευκαιρία στον επισκέπτη να θαυμάσει από πολύ κοντά το Ile de la Cité και το Ile Saint- Louis , την Pont Neuf, την Pont Alexandre III και την Pont des Arts, γνωρίζοντας το Παρίσι, μέσα από μια κρουαζιέρα!

Η προέλευση του όρου Bateau–Mouche

Η προέλευση του όρου Bateau-Mouche εντοπίζεται στη Λυών στον 19ο αιώνα. Σύμφωνα με μια εκδοχή, στον παραπόταμο Σον (Saône) στα νότια προάστια της Λυών, διάφορα πλοιάρια γνωστά ως mouches χρησιμοποιούνταν για να καθαρίσουν τα νερά της περιοχής η οποία μετέπειτα ονομάστηκε La Mouche. Aυτό αποτέλεσε και τη βάση ώστε σύντομα τα τοπικά ποταμόπλοια να ονομαστούν πλοία ”μύγες”, ένα όνομα που καταγράφεται ως σε χρήση τουλάχιστον από το 1862. Υπάρχει και μια παραπλήσια εκδοχή, σύμφωνα με την οποία, η ονομασία bateau-mouche προέρχεται από ένα ναυπηγείο που ιδρύθηκε στην περιοχή La Mouche στα νότια της Λυών, στην αριστερή όχθη του ποταμού Rhône (Ροδανού). Τα σκάφη που κατασκευάζονταν εκεί ονομάζονταν Mouche 1, Mouche 2, Mouche 3 και ούτω καθεξής…

Η παλαιότερη σωζόμενη αναφορά των Bateaux-Mouches σε έντυπη μορφή είναι από τον Paul Bert σε ένα έργο που χρονολογείται από το 1887, ο οποίος αναφέρει ότι εκείνη την εποχή τα Bateaux-Mouches που διέσχιζαν τον Σηκουάνα, ήταν απλώς μια μορφή φθηνής, αξιόπιστης και βολικής μετακίνησης των πολιτών στο Παρίσι.

Jean Bruel o οραματιστής ιδρυτής της Compagnie des Bateaux-Mouches

Το Όραμα και η ίδρυση

Ο JeanBruel οραματίστηκε την ιδέα του τουρισμού μέσω του Σηκουάνα κατά τα δύσκολα χρόνια της μεταπολεμικής εποχής! Ήξερε ότι τα χρόνια που θα ακολουθούσαν τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, θα οδηγούσαν σε μια νέα περίοδο με ανάκαμψη της κουλτούρας της αναψυχής και του ταξιδιού. Έτσι, προχώρησε στην αγορά του Vieux–Mouche, ενός σκάφους που μετέφερε επισκέπτες από τη μια τοποθεσία στην άλλη, κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Έκθεσης του 1867 στο Παρίσι και ξεκίνησε την εταιρεία του, το 1949. Mε αυτόν τον πρωτότυπο για την εποχή τρόπο και έχοντας ένα μόνο ατμόπλοιο, ”λείψανο” από την παγκόσμια έκθεση του Παρισιού, ανέδειξε το Παρίσι και τα αξιοθέατά του μέσω του Σηκουάνα!

To ορθογραφικό λάθος και το εφευρετικό μάρκετινγκ που οδήγησε στην επιτυχία

Μια μέρα που περπατούσε κοντά στην περιοχή του Σολφερίνο της Γαλλικής πρωτεύουσας, ο γλωσσολόγος Albert Dauzat αντίκρισε με έκπληξη την ταμπέλα της εταιρείας «Bateaux-Mouche» (σ.σ. χωρίς «s») και βλέποντας ότι ο βασικός κανόνας της γλώσσας ο οποίος απαιτεί το επίθετο να συμφωνεί ως προς το γένος και τον αριθμό με το ουσιαστικό με το οποίο αναφέρεται, δεν εφαρμόστηκε, το γνωστοποίησε στον ιδιοκτήτη.

Και αν, για να δικαιολογήσουμε τη χρήση του ενικού, πούμε ότι το Mouche είναι σωστό ως όνομα; Για παράδειγμα, αυτό του ιδρυτή των ποταμόπλοιων; Η σκέψη ”αποπλανεί” τον Jean Bruel και παίρνει σάρκα και οστά…Απομένει να γραφτεί η ιστορία του χαρακτήρα. Για αυτό, βασίζεται στη φαντασία του φίλου του δημοσιογράφου στη Le Monde, Robert Escarpit… et…voilà.. Γεννήθηκε ο Jean–Sébastien Mouche. Ένα φανταστικό πρόσωπο με μια ψεύτικη βιογραφία, η οποία συνδέθηκε με τον Βαρόνο Οσμαν (BaronHaussmann) και τη δημιουργία ενός δικτύου μυστικών πρακτόρων των λεγόμενων Mouchards, που εκτίναξαν τη χρήση της εν πλω μετακίνησης στη Γαλλική πρωτεύουσα στα ύψη.

Την 1η Απριλίου 1953, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια στα οποία ο Υπουργός Μεταφορών και ο Νομάρχης του Παρισιού απέτισαν φόρο τιμής στη γενναιότητα και τη λαμπρότητα του εντελώς φανταστικού ιδρυτή των Bateaux-Mouche(s), γεγονός που αναφέρθηκε εκτενώς στα τότε μέσα ενημέρωσης. Η λέξη «mouche – μύγα» θα γράφεται πλέον στον πληθυντικό και το μυστήριο γύρω από τον Jean–SébastienMouche λύνεται οριστικά.

Ο τουρισμός μέσω του Σηκουάνα στο Παρίσι ξεκίνησε και επίσημα! O ιδρυτής της κρουαζιέρας στο Παρίσι, κράτησε τα ηνία της επιχείρησής του, χτίζοντας την αυτοκρατορία του στον τομέα της κρουαζιέρας με έναν στόλο από πολυτελή ποταμόπλοια έως και το 2003 όπου πέθανε από καρδιακή προσβολή σε ηλικία 86 ετών. Έκτοτε, η κόρη του, Σαρλότ (Charlotte) ανέλαβε το τιμόνι της επιχείρησης.

Tα ποταμόπλοια κρουαζιέρας στο Παρίσι σήμερα

Η επωνυμία Bateaux-Mouches έγινε συνώνυμο με τις κρουαζιέρες στον ποταμό Σηκουάνα και παρόλο που υπάρχουν πολλές εταιρείες κρουαζιέρας που λειτουργούν στον ποταμό το όνομα bateaux mouches χρησιμοποιείται ευρύτατα για το σύνολο των τουριστικών ποταμόπλοιων.

Στα νερά του Σηκουάνα πλέουν σήμερα πραγματικά μοντέρνα σκάφη αναψυχής με στόχο οι επισκέπτες να απολαύσουν την πόλη του φωτός με διαφορετικούς τρόπους. Μπορείτε να απολαύσετε από μια απλή κρουαζιέρα διάρκειας λίγων ωρών, μέχρι και αποκλειστικές ημερήσιες βόλτες – περιηγήσεις με γεύματα πριβέ για την απόλυτη εμπειρία ακόμα και για τους πιο απαιτητικούς…Το μόνο που έχετε να επιλέξετε είναι αν θα κάνετε τη βόλτα με το φως της ημέρας ή το σούρουπο για μια εμπειρία πιο ρομαντική, με φαγητό ή χωρίς, ανάλογα με τον χρόνο και τα χρήματα που έχετε να διαθέσετε. Η κύρια αφετηρία είναι κοντά στον Πύργο του Άιφελ και κάποια ξεκινούν και από την Παναγία των Παρισίων.

Kαι μια χρήσιμη συμβουλή…Η καλύτερη ίσως στιγμή για μια κρουαζιέρα στα νερά του Σηκουάνα είναι όταν ο ήλιος δύει και σας παρασύρει στη γοητεία της πόλης του φωτός, μέσα από ένα ηλιοβασίλεμα με υπέροχα πορτοκαλί – κόκκινα χρώματα!..

Για τους amoureux που επιζητούν καταστάσεις full romance in Paris η must have εμπειρία στο Παρίσι είναι η ιδιωτική κρουαζιέρα στον Σηκουάνα παρέα με σαμπάνια και φράουλες! Θέλετε να εντυπωσιάσετε; Μπορείτε να κλείσετε ένα τραπέζι για δύο στο μπροστινό μέρος του σκάφους από 30,00€ το άτομο!

Χαρά Αγριδιώτη