Warren Beatty: O γοητευτικός σταρ του Hollywood με το ρεκόρ κατακτήσεων

O Warren Beatty ήταν πάντα ένας πολύ όμορφος άνδρας, γεννημένος στο Richmond της Virginia, σήμερα είναι 86 ετών. Έχει συμπληρώσει μια καριέρα 6 δεκαετιών, στην διάρκεια της οποίας κατάφερε να κατέχει το ρεκόρ κατακτήσεων από μεγάλες σταρ του Hollywood.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Είναι αδελφός της άλλης μεγάλης ηθοποιού Shirley MacLaine και έχει βραβευθεί με ένα Oscar και τρεις Χρυσές Σφαίρες. Υπήρξε όμως υποψήφιος με για άλλα 13 βραβεία Oscar.

Παρόλο που συνδέθηκε ερωτικά με πάρα πολλές γνωστές ηθοποιούς και τραγουδίστριες, παντρεύτηκε μόνον μία το 1992, την γνωστή ηθοποιό Annette Bening, με την οποία απέκτησε 4 παιδιά. Λέγεται ότι έχει σχετιστεί με πάνω από 100 celebrities. Η Cher είχε πει κάποτε για αυτόν: “Τα έχει φτιάξει με οποιανδήποτε γνωρίζω”. Θεωρείται ο απόλυτος Καζανόβας της μεγάλης οθόνης.

1957

Μεταξύ του 1957 και του 1958, ο Warren Beatty είχε συνάψει δεσμό με την ηθοποιό Diane Ladd.

1959

Ο δεσμός του Warren Beatty με την Βρετανίδα ηθοποιό Joan Collins, άρχισε το 1959, κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στο Hollywood. Το δέσιμό τους έγινε γερό, με αποτέλεσμα να αραβωνιαστούν το 1960. Ωστόσο δεν κατάφεραν ποτέ να πάνε στην εκκλησία, μιάς και χώρισαν πριν συμπληρωθεί 12μηνο.

1960

Η ρομαντική ιστορία του Warren Beatty με την Leslie Caron ξεκίνησε το 1960, όταν και οι δύο δούλεψαν μαζί στο φιλμ “Promise Her Anything”. Η σχέση τους κράτησε μόλις έναν χρόνο.

1960

Η σχέση του Warren Beatty με την Vivien Leigh ξεκίνησε το 1960, όταν δούλευαν μαζί στη ταινία “The Roman Spring of Mrs. Stone”. Παρά την διαφορά της ηλικίας τους, το δέσιμό τους ήταν βαθύ και κράτησε για λιγότερο από έναν χρόνο, όταν ο Beatty μετακινήθηκε σε άλλη σχέση.

1961

Για σημαντικό χρονικό διάστημα ο ηθοποιός συνδέθηκε ρομαντικά το 1961 με την νεότερη αδελφή της Natalie Wood, την Lana Wood.

1961

Μία από τις πιο γνωστές σχέσεις του Warren Beatty ήταν με την ηθοποιό Natalie Wood. Άρχισαν να βγαίνουν το 1961, μετά τη γνωριμία τους στα πλατό του φιλμ “Splendor in the Grass”. Η ιστορία τους εκείνη έλαβε πολύ υψηλή δημοσιότητα.

1961

Η σχέση του Warren με την Jane Fonda άρχισε το 1961, πριν ακόμα γίνει μεγάλος σταρ. Γνωρίστηκαν στο Hollywood και ο δεσμός τους κράτησε περίπου έναν χρόνο. Παρέμειναν φίλοι μετά τον χωρισμό τους και μάλιστα δούλεψαν μαζί σε διάφορες ταινίες.

1962

Ο Warren Beatty είχε συνάψει ερωτική σχέση με την Γαλλίδα ηθοποιό Brigitte Bardot κάπου στις αρχές της δεκαετίας του ’60, όταν πρωτογνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας “Two for the Seesaw”. Αλλά επίσημα άρχισαν να βγαίνουν όταν οι δρόμοι τους ξανασυναντήθηκαν στο φιλμ ” A Very Private Affair” το 1962. Ο Beatty κέρδισε την καρδιά της Brigitte με την ακαταμάχητη γοητεία του. Ο δεσμός τους συζητήθηκε αρκετά στα μέσα ενημέρωσης, αλλά διαλύθηκε μέσα σε έναν χρόνο, εξ αιτίας των επαγγελματικών υποχρεώσεων του ηθοποιού.

1962

Μέσα στη χρονιά του 1962, ο Warren Beatty είχε φτιάξει μία ρομαντική σχέση με την Cher, αφού γνωρίστηκαν σε ένα πάρτι. Η σχέση τους εκείνη κράτησε μόλις μερικούς μήνες.

1963

Το ρομάντζο του Warren Beatty με την Σουηδέζα ηθοποιό Britt Ekland ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ’60, τότε που εκείνος προσπαθούσε να καθιερωθεί στην μεγάλη οθόνη. Ο δεσμός τους κράτησε για μερικά χρόνια και δεν απασχόλησε τα μέσα ενημέρωσης.

1964

Το 1964 ο Warren είχε συνάψει μία σύντομη σχέση με την Claudia Cardinale, καθώς και οι δύο συμπρωταγωνιστούσαν στο “The Pink Panther”. Ο δεσμός τους ήταν γεμάτος glamor και δημοσιότητα.

1964

Ο δεσμός μεταξύ του Warren Beatty με την Candice Bergen κράτησε μεταξύ του 1964 και του 1966. Η Bergen είχε μιλήσει με τρυφερότητα για τον χρόνο που πέρασαν μαζί και παρέμειναν φίλοι ακόμα και αφού έληξε το ειδύλλιό τους.

1965

Ο Warren Beatty γνωρίζεται με την δική μας Ρίκα Διαλυνά, η οποία σε συνέντευξή της αργότερα αποκάλυψε ότι είχε δεχθεί σεξουαλική επίθεση από τον διάσημο ηθοποιό. Στη φωτογραφία οι δυο τους μπροστά στο ξενοδοχείο Excelsior, στο νησάκι Lido της Βενετίας το 1965.

1966

Ο Warren Beatty έζησε μιά περιπέτεια και με την Raquel Welch, εκεί στα μέσα της δεκαετίας του ’60. Γνωρίστηκαν σε γυρίσματα ταινίας, όπου έπαιζαν και οι δύο. Η σχέση τους κράτησε λιγότερο από έναν χρόνο και απ’ ότι ακούστηκε διαλύθηκε λόγω προσωπικών διαφορών.

1967

Μία πολύ μικρή ρομαντική ιστορία, μοιράστηκε ο Warren Beatty με την Αγγλίδα ηθοποιό Susannah York. Γνωρίστηκαν κατά την κοινή συμμετοχή τους σε μία ταινία.

1967

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Warren Beatty με την ηθοποιό Julie Christie, έγινε στην πρεμιέρα της πετυχημένης ταινίας του “Bonnie and Clyde”. Εκείνη η εμφάνιση σηματοδότησε μία μακρόχρονη ρομαντική σχέση με διακοπές, που το 1974 κατέληξε σε μία πραγματική φιλία. Οι δύο ηθοποιοί ήρθαν περισσότερο κοντά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του έργου “McCabe & Mrs. Miller” το 1970.

1968

Ο Warren Beatty γνώρισε την φωτογράφο και μουσικό Linda Eastman, μετέπειτα Linda McCartney, στο Λονδίνο προς τα τέλη της δεκαετίας του ’60. Βρισκόντουσαν για μικρό χρονικό διάστημα, για όσο καιρό ο Warren βρισκόταν στο Λονδίνο για κινηματογραφικά γυρίσματα.

1969

Ο έρωτας του Warren Beatty με την πανέμορφη Michelle Phillips, μέλους των Mamas & the Papas, ξεκίνησε κάπου στα τέλη της δεκαετίας του ’60 και ενώ η Michelle ήταν ακόμα παντρεμένη με τον John Phillips, το άλλο μέλος του συγκροτήματος. Γνωρίστηκαν καθώς γυριζόταν το φιλμ “The Fortune”. Η σχέση τους ήταν ταραχώδης και κράτησε περίπου δύο χρόνια.

1969

Ο Warren Beatty και η Vanessa Redgrave ξεκίνησαν την σχέση τους στα τέλη της δεκαετίας του ’60, όταν γνωρίστηκαν στο σετ της κινηματογραφικής ταινίας “Isadora”, όπου έπαιζαν και οι δύο. Η ερωτική “χημεία” τους ήταν έντονη, τόσο επί της οθόνης, όσο και εκτός οθόνης.

1969

Ο Warren Beatty ξεκίνησε μία σχέση με την πολυτάλαντη τραγουδίστρια και ηθοποιό Barbra Streisand το 1969, αφού γνωρίστηκαν σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά. Παρά την ισχυρή μεταξύ τους “χημεία” ο δεσμός τους έληξε μετά από περίπου έναν χρόνο.

1970

Στις αρχές της δεκαετίας του ’70 η τραγουδίστρια Carly Simon είχε ένα σύντομο αμόρε με τον Warren. Είχαν γνωριστεί σε ένα πάρτι στο Los Angeles. Η σχέση τους ήταν κάπως φουρτουνιασμένη και αργότερα η τραγουδίστρια απεκάλυψε ότι η επιτυχία της “You’re So Vain’ αναφερόταν στον Warren Beatty.

1971

Ο Warren Beatty συνδέεται με την Νορβηγίδα ηθοποιό Liv Ullmann. Ο δεσμός τους τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας. Οι δυο τους γνωρίστηκαν σε μία εκδήλωση για φιλανθρωπικούς σκοπούς στο Los Angeles. Το κοινό ενδιαφέρον για την ηθοποιία τους κράτησε μαζί για περίπου έναν χρόνο.

1974

Ο Warren Beatty είχε βάλει στο μάτι την Diana Ross από την δεκαετία του ’60, όταν εκείνη τραγουδούσε ακόμα μαζί με τις Supremes και είχαν οι δυο τους μία σύντομη γνωριμία. Παρόλο που η Diana γοητεύθηκε από την ομορφιά του, του πήρε περίπου δέκα χρόνια, όταν μέσα στη δεκαετία του ’70, εκείνη αποφάσισε να τον δοκιμάσει.

1975

Σε ένα πάρτi του Jack Nicholson, ο Beatty γνωρίζει και συνδέεται με την τραγουδίστρια Joni Mitchell. Παθιασμένος έρωτας, ο οποίος όμως εξατμίστηκε μετά από περίπου ένα έτος.

1976

Ο Warren Beatty γνωρίστηκε με την Maria Callas προς τα τέλη της δεκαετίας του ’70, σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη. Παρά την 20χρονη διαφορά ηλικίας, που είχαν μεταξύ τους, διατήρησαν μία θερμή σχέση, όπου μοιραζόντουσαν την αγάπη τους για τον κόσμο των Τεχνών, μέχρι περίπου τον θάνατο της μεγάλης ντίβας της όπερας.

1977

Το 1977 ο Warren Beatty συναντιόταν τακτικά με την ηθοποιό Kate Jackson. Δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για το που πρωτογνωρίστηκαν. Αλλά η σύνδεσή τους εκείνη δεν κράτησε πολύ καιρό.

1978

Ο Beatty είχε μια σύντομη σχέση με την Χριστίνα Ωνάση, μέσα στο 1978. Γνωρίστηκαν μέσω ενός κοινού φίλου και έκαναν κάποιες κοινές εμφανίσεις σε νυχτερινές εκδηλώσεις.

1979

Σε μία χολιγουντιανή συγκέντρωση ο Warren Beatty γοητεύει και την Goldie Hawn. Όλοι συζητούσαν για τον δεσμό τους, ο οποίος όμως έλαβε τέλος μετά από περίπου δύο χρόνια.

1979

Η Πριγκίπισσα της Γιουγκοσλαβίας Ελισάβετ και ο Warren Beatty είχαν μία ρομαντική σχέση στα τέλη της δεκαετίας του ’70, που κράτησε αρκετό καιρό και συζητήθηκε πολύ.

1980

Για λίγο καιρό βρέθηκε στην αγκαλιά του Warren, το γνωστό μοντέλο Iman, στις αρχές της δεκαετίας του ’80, αλλά η σχέση αυτή δεν είδε τα φώτα της δημοσιότητας. Η Iman αργότερα έγινε κυρία David Bowie.

1981

Την περίοδο μεταξύ 1978 και 1980, ο Warren Beatty και η Diane Keaton, έβγαινα συχνά ραντεβουδάκια. Ωστόσο η ρομαντική σχέση τους άνθισε κατά την διάρκεια της παραγωγής της ταινίας “Reds”, όπου πρωταγωνιστούσαν και οι δύο. Η σχέση τους κράτησε μερικά χρόνια και απασχόλησε αρκετά τις κουτσομπολίστικες στήλες του Hollywood.

1986

Ο Warren Beatty τα έφτιαξε με την Isabelle Adjani το 1986, όταν την γνώρισε στα γυρίσματα του φιλμ “Ishtar” το 1986, όπου συμπρωταγωνιστούσαν.

1987

Η Melanie Griffith συνδέθηκε με τον Beatty κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας “Ishtar” το 1987. Ο δεσμός τους έληξε φιλικά.

1987

Έναν μικρό σε διάρκεια δεσμό ανέπτυξε ο Warren Beatty με την Daryl Hannah. Ξεκίνησε όταν συναντήθηκαν σε ένα κινηματογραφικό πλατό. Οι λεπτομέρειες όμως της σχέσης τους, παρέμειναν μυστικές.

1989

Η σχέση του Warren Beatty με την Madonna εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας “Dick Tracy” το 1989 και κράτησε επί 14 μήνες.

1991

Είναι τότε που ο Warren Beatty αποφασίζει να παντρευτεί την ηθοποιό Annette Bening. Είναι ο μοναδικός γάμος που έχει κάνει στη ζωή του, από τον οποίο απέκτησε 4 παιδιά, τρία κορίτσια και ένα αγόρι. Οι δύο ηθοποιοί είχαν γνωριστεί στα γυρίσματα της ταινία “Bugsy”, όπου πρωταγωνιστούσαν. Ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος και εξακολουθούν και σήμερα να είναι μαζί.

1992

Μία σύντομη σχέση υπήρξε ανάμεσα στον Beatty και το σούπερ μόντελ Elle Macpherson. Γνωρίστηκαν σε μία κοινωνική εκδήλωση, σχετική με τη μόδα, στο Los Angeles. Η δική τους ιστορία κράτησε λίγο παραπάνω από έναν χρόνο.

