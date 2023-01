Viral βίντεο με ζευγάρι θεατών να… γκαζώνει κατά την διάρκεια αγώνα ράλι στο Μόντε Κάρλο

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο από αγώνα ράλι στο Μόντε Κάρλο. Το… ασυνήθιστο σκηνικό καταγράφηκε από την κάμερα που είχε το αγωνιστικό αυτοκίνητο του Έλληνα οδηγού Ιορδάνη Σερδερίδη.

Η κάμερα όπως συνηθίζεται κατέγραφε την πορεία του αυτοκινήτου κατά την διάρκεια της νυχτερινής ειδικής διαδρομής. Παρά την γρήγορη οδήγηση, φαίνονται ξεκάθαρα εκτός από τον δρόμο και λίγο από τα πλαϊνά του δρόμου όπου κάθονται οι θεατές.

Εκεί ένα ζευγάρι θεατών αποφάσισε να… ασχοληθεί με κάτι πιο ενδιαφέρον από τον αγώνα.

Συγκεκριμένα, το ζευγάρι αγνοώντας τον σημαντικό αγώνα WRC, αλλά και τον κόσμο που βρισκόταν γύρω του, πήρε θέση σε ένα λοφάκι και άρχισε τις ερωτικές περιπτύξεις, με το στιγμιότυπο να κάνει ήδη τον γύρο των social media.

Honey, let’s go watch the rally and have sex on a dark road? Why not!

(look right side of the road)#WRCLive #WRC2023 #RallyMonteCarlo #RallydeMonteCarlo #WRC #Rally pic.twitter.com/Nb7v5VHBkJ

— Taavi Post (@taavipost) January 19, 2023