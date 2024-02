Τούρτα σοκολάτας χωρίς αλεύρι της Audrey Hepburn: Μια διαχρονική και απολαυστική συνταγή

Η εμβληματική ηθοποιός Audrey Hepburn, σε ειδικές περιστάσεις, όπως σε γενέθλια ή άλλες γιορτές σέρβιρε ένα ξεχωριστό επιδόρπιο: ένα κέικ σοκολάτας σαν τούρτα, χωρίς αλεύρι πασπαλισμένο με ζάχαρη άχνη γαρνιρισμένο με σπιτική σαντιγί και παγωτό βανίλια.

Πρόκειται για κλασική και εύκολη συνταγή που αξίζει να δοκιμάσετε. Είναι ιδανική για να εντυπωσιάσετε τους καλεσμένους σας σε ένα γεύμα ή ακόμη και για να γιορτάσετε την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου!

Το σοκολατένιο επιδόρπιο της Audrey Hepburn είναι ανάμεσα στις συνταγές που δημοσίευσε ο γιος της διάσημης ηθοποιού, Luca Dotti, το 2015, στο βιβλίο «Audrey at Home: Memories of My Mother’s Kitchen».

Η τούρτα της Audrey Hepburn είναι πολλά περισσότερα από ένα επιδόρπιο, για τους εξής λόγους:

Σας δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψετε κλασικές γεύσεις : Γευτείτε τη διαχρονική κομψότητα ενός σπιτικού κέικ σοκολάτας, όπως το απολάμβανε η ίδια η Hepburn.

: Γευτείτε τη διαχρονική κομψότητα ενός σπιτικού κέικ σοκολάτας, όπως το απολάμβανε η ίδια η Hepburn. Μοντέρνα γοητεία : Απολαύστε ένα νόστιμο επιδόρπιο, χωρίς αλεύρι και ιδανικό για τις σύγχρονες διατροφικές προτιμήσεις.

: Απολαύστε ένα νόστιμο επιδόρπιο, χωρίς αλεύρι και ιδανικό για τις σύγχρονες διατροφικές προτιμήσεις. Ρομαντική πινελιά: Εντυπωσιάστε το αγαπημένο σας πρόσωπο με ένα σπιτικό επιδόρπιο εμπνευσμένο από το Χόλιγουντ.

Είναι μια συνταγή εύκολη στην παρασκευή της και ταυτόχρονα γευστική:

Απαιτεί απλά υλικά που μπορεί να υπάρχουν ήδη στην κουζίνα σας .

. Μπορείτε να πασπαλίσετε την τούρτα με ζάχαρη άχνη για μια τέλεια παρουσίαση .

. Μπορείτε να την σερβίρετε με σπιτική σαντιγί και παγωτό βανίλια για έξτρα απόλαυση.

Συνταγή για τούρτα σοκολάτας χωρίς αλεύρι της Audrey Hepburn

312 γρ. μαύρη σοκολάτα χωρίς ζάχαρη, ψιλοκομμένη

1/4 φλιτζανιού γάλα πλήρες

120 γρ. βούτυρο, κομμένο σε μικρά κομμάτια

8 αυγά χωρισμένα

1 φλιτζάνι ζάχαρη

Ζάχαρη άχνη

Οδηγίες