Το μουσικό πανόραμα του μοναδικού Jools Holland (Μέρος Β) – ΒΙΝΤΕΟΡΑΜΑ

O 65χρονος σήμερα Jools Holland είναι ένας εξαιρετικός Βρετανός πιανίστας μουσικός, συνθέτης, τραγουδιστής, που διαθέτει τη δική του ορχήστρα και το δικό του μουσικό τηλεοπτικό σόου, με τίτλο “Later… with Jools Holland”.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Υπήρξε αυθεντικό μέλος του new wave συγκροτήματος των Squeeze και έχει συνεργαστεί δισκογραφικά με μεγάλα ονόματα, όπως οι: Sting, Eric Clapton, Mark Knopfler, George Harrison, David Gilmour, Magazine, The The, Ringo Starr και Bono. Από την μακρόχρονη μετάδοση των εκπομπών του έχουν περάσει όλα σχεδόν τα μεγάλα ονόματα της μουσικής, που βρίσκονται εν ζωή. Μουσικά πλέον κινείται ανάμεσα στα είδη boogie-woogie, jazz, blues και R&B.

Παρακάτω θα βρείτε μία σειρά από μοναδικές live εμφανίσεις και εξαιρετικές εκτελέσεις γνωστών τραγουδιών, που δεν υπάρχουν σε δίσκους. Θα διαπιστώσετε πόσο μεγάλος καλλιτέχνης είναι ο Jools Holland, μιας και είναι ίσως ο μοναδικός ή από τους ελάχιστους που έχουν παίξει με τόσους άλλους μεγάλους τραγουδιστές και μουσικούς.

Το αφιέρωμα αυτό βγήκε αρκετά μεγάλο, γι’ αυτό αποτελείται από 3 μέρη, δηλαδή από τρία διαφορετικά άρθρα.

The Zombies – Time Of The Season – Later… with Jools Holland

Jools and All Guests – Hit The Road Jack

Gregory Porter & Rag’n’Bone Man with Jools & His Rhythm & Blues Orchestra – Bring It On Home To Me

Dua Lipa – Homesick – Later… with Jools Holland

Ronnie Wood With His Wild Five – Johnny B. Goode feat. Imelda May (Later… With Jools Holland)

Blondie – Call Me – Later… with Jools Holland

Sting – I Can’t Stop Thinking About You – Later… with Jools Holland

Elton John – The Bitch is Back

Paul Simon, Jools Holland and Lake Street Dive – Wristband – Later… with Jools Holland

Beverley Knight – Hound Dog – Later… with Jools Holland

The Pretenders – Don’t Get Me Wrong – Later… with Jools Holland

Imelda May with Jools & His Rhythm & Blues Orchestra – Black Tears

Ed Sheeran – Shape Of You – Later… with Jools Holland

Hiromi – The Tom and Jerry Show – Later… with Jools Holland

Harry Styles – Lights Up (Later… With Jools Holland)

Bo Diddley – I’m A Man

Paul Weller & Tom Jones – Hallelujah I Love You So

Duran Duran – Notorious – Later… with Jools Holland

David Gilmour – Today – Later… with Jools Holland

Hugh Laurie & Jools Holland play an amazing piano duet

Paloma Faith – River Deep, Mountain High

Bryan Ferry – Virginia Plain – Later… with Jools Holland

Jools with José Feliciano & Rita Wilson – You’re So Cold

Joe Bonamassa – Lonely Boy (Later with Jools Holland)

Peter Gabriel – In Your Eyes

*άρθρο που στον τίτλο του έχει τον όρο “ΒΙΝΤΕΟΡΑΜΑ” σημαίνει ότι συμπεριλαμβάνει λίγο πιο “ψαγμένα” βίντεο αποσπάσματα τραγουδιών, που σε μία εν σειρά ακρόαση, θα μπορούσε να αποτελούν μία τηλεοπτική μουσική εκπομπή